Comunicaciones agrava su crisis y suma seis derrotas en el Apertura 2026

Comunicaciones atraviesa uno de sus momentos más complicados del Apertura 2026. La derrota 2-1 frente a Guastatoya aumentó la presión sobre un equipo que después de 10 jornadas ocupa (por ahora) el décimo puesto, con ocho puntos.

Los Cremas registran seis derrotas, dos empates y apenas dos victorias en el campeonato.

El equipo dirigido por Roberto Montoya acumula además seis partidos consecutivos sin ganar y tres derrotas seguidas como local.

Frente a Guastatoya, José Almanza marcó los dos goles visitantes y Karel Espino descontó para los Cremas, que no pudieron evitar una nueva caída en el estadio Cementos Progreso.

El balance ofensivo también refleja las dificultades del equipo: Comunicaciones ha marcado nueve goles y ha recibido 17, para un diferencial de -8. En la clasificación solo Cobán Imperial y Suchitepéquez tienen menos puntos.

Los resultados

El torneo comenzó para los Cremas con un empate 0-0 frente a Suchitepéquez. Después llegó su primera victoria, un 1-0 contra San Pedro, pero en la tercera jornada cayó 3-1 ante Aurora.

La reacción llegó frente a Malacateco, al que derrotó 4-2. Sin embargo, después perdió 2-0 contra Antigua GFC y 1-0 frente a Municipal.

Ante Mixco, Comunicaciones había rescatado un empate 1-1 con un gol de Karel Espino en los minutos finales, sin embargo, el resultado terminó convirtiéndose en una derrota administrativa por 3-0 debido a que el equipo alineó simultáneamente a seis futbolistas extranjeros durante cuatro minutos, incumpliendo la regla 6+5.

A partir de ese encuentro comenzó la actual racha sin victorias. Comunicaciones perdió 2-0 frente a Marquense, empató 2-2 contra Cobán Imperial y finalmente cayó 2-1 ante Guastatoya.

Los resultados de Comunicaciones en el Apertura 2026:

Suchitepéquez 0-0 Comunicaciones

Comunicaciones 1-0 San Pedro

Aurora 3-1 Comunicaciones

Comunicaciones 4-2 Malacateco

Antigua GFC 2-0 Comunicaciones

Comunicaciones 0-1 Municipal

Mixco 3-0 Comunicaciones (derrota administrativa; en cancha terminó 1-1)

Comunicaciones 0-2 Marquense

Cobán Imperial 2-2 Comunicaciones

Comunicaciones 1-2 Guastatoya

Un escenario que genera preocupación

La situación deportiva se suma al malestar que existe alrededor del club. Después de la derrota contra Guastatoya, un sector de aficionados llegó hasta el área de los camerinos para expresar su inconformidad con los jugadores y el cuerpo técnico.

Stheven Robles, quien no fue convocado para el encuentro porque integra la Selección Nacional para la Liga de Naciones, intervino para intentar calmar los ánimos.

Las críticas también llegaron de dos históricos exjugadores. Martín Machón cuestionó la estructura de la institución, mientras Juan José Paredes señaló decisiones relacionadas con la capitanía de Fredy Pérez.

Paredes también cuestionó que los cambios esperados con Roberto Montoya y Agustín Herrera todavía no se reflejen. Sus señalamientos corresponden a opiniones personales expresadas después de la derrota.

Comunicaciones todavía tiene 12 partidos por disputar, por lo que matemáticamente cuenta con margen para cambiar su situación.

Sin embargo, con ocho puntos, 17 goles recibidos y seis partidos sin ganar, el equipo blanco necesita una reacción para recuperar terreno y evitar que la crisis siga creciendo.