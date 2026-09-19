Aurora superó la inferioridad numérica y venció 1-0 a Marquense con gol de Héctor Morales

Los aurinegros vencieron 1-0 a Marquense en el Estadio Cementos Progreso en un partido donde jugaron más de 60 minutos con diez hombres pero supieron resistir y encontrar el gol de la victoria en los minutos finales del encuentro.

El partido comenzó muy parejo con ambos equipos sin generar ocasiones claras. Aurora tuvo el balón en los primeros minutos pero sin claridad en ataque mientras Marquense esperaba al rival y adelantaba líneas cuando tenía la oportunidad en el Cementos Progreso.

La situación se complicó para los aurinegros al minuto 32 cuando Carlos Flores recibió la tarjeta roja directa tras una fuerte entrada sobre Francisco Grande. El cuerpo técnico de Aurora solicitó la revisión del FVS pero el árbitro Bryan López mantuvo la expulsión dejando a los aurinegros con diez jugadores durante el resto del partido.

Con la superioridad numérica Marquense tomó la iniciativa en el segundo tiempo y buscó el gol de la ventaja. Sin embargo Aurora se replegó con orden y apostó por el contragolpe con Víctor Urías como principal amenaza por las bandas para complicar a los Leones.

PL / Esbin García

Morales apareció en el momento clave

Al minuto 74 Héctor Morales que había ingresado al inicio del segundo tiempo apareció solo en un tiro de esquina donde Marquense marcó mal y remató de cabeza para poner el 1-0 definitivo.

Con la ventaja Aurora administró el balón con inteligencia en los minutos finales. Los aurinegros resistieron los intentos de Marquense con cabezazos de Erick Sánchez y Marco Rodas que se fueron fuera del marco.

Con esta victoria Aurora suma doce puntos y escala posiciones en la tabla del Apertura 2026 en lo que fue uno de los triunfos más importantes de la temporada para los aurinegros.

Marquense no pudo aprovechar la superioridad numérica y sale del Cementos Progreso con las manos vacías en lo que fue una derrota que frena su paso en el torneo nacional.