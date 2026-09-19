Video: Comunicaciones vuelve a perder en casa y aficionados invaden los camerinos en protesta

Comunicaciones atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años. Los albos volvieron a perder en casa al caer 2-1 ante Guastatoya en la décima jornada del torneo en lo que fue su tercera derrota consecutiva como local y sexto partido consecutivo sin ganar en el campeonato nacional.

El partido comenzó con Comunicaciones desperdiciando ocasiones claras. Guastatoya castigó la falta de puntería crema. Al minuto 51 José Almanza abrió el marcador tras aprovechar un tiro libre y al 63 el mismo Almanza anotó de volea para poner el 2-0 en lo que sentenció prácticamente el partido ante una afición que ya mostraba su malestar en las gradas.

Roberto Montoya, nuevo técnico de Comunicaciones, sigue sin conocer la victoria en el Apertura 2026. (Foto Prensa Libre: Kevin Gordillo).

Karel Espino descontó al minuto 85 con un zapatazo de tiro libre pero no fue suficiente para evitar la derrota. Los Cremas perdieron nuevamente en casa y la frustración de la afición explotó al pitazo final.

La afición perdió la paciencia

Al finalizar el partido el ambiente en el Cementos Progreso se tornó muy tenso. Integrantes de la barra Vltra Svr lograron superar la seguridad del estadio y descendieron hasta el área de camerinos para expresar su inconformidad lanzando objetos contra la puerta y gritando consignas contra jugadores y cuerpo técnico.

Durante el partido la molestia de la afición también fue evidente en las gradas. Los aficionados corearon consignas exigiendo más a sus jugadores y silbaron constantemente cuando los propios cremas llevaban el balón en lo que reflejó el nivel de descontento de la hinchada alba.

El capitán Stheven Robles que no había sido convocado para el partido tuvo que intervenir en el palco para calmar los ánimos y evitar que la situación escalara a mayores. Su presencia fue fundamental para contener parte de la tensión que se vivió en el estadio.

PL / Kevin Gordillo

Lo ocurrido podría exponer a Comunicaciones a una sanción por parte del Órgano Disciplinario de la Liga Nacional. Los albos que acumulan seis partidos sin ganar y se encuentran en la parte baja de la tabla necesitan urgentemente un cambio de rumbo antes de que se cierre la primera vuelta del Apertura 2026.