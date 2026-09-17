Torneo Apertura 2026: Antigua GFC vs. Municipal: ¿Por qué se reprogramó el partido de la jornada 10 y cuándo se jugará?

La décima jornada del torneo Apertura 2026 no tendrá completos sus seis partidos habituales, debido a que el encuentro entre Antigua GFC y Municipal, dos de los protagonistas de la parte alta de la clasificación, fue reprogramado.

El duelo, que originalmente debía disputarse durante esta jornada, se jugará finalmente el 8 de octubre, luego de que la dirigencia de Municipal solicitara el cambio de fecha.

La razón principal está relacionada con la participación de varios futbolistas de ambos equipos en la Selección Nacional de Guatemala, que se prepara para comenzar su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Antigua GFC y Municipal son, en estos momentos, los dos clubes que más jugadores aportan al combinado nacional, por lo que la convocatoria de sus futbolistas complicaba la disputa del encuentro correspondiente a la décima fecha del campeonato.

Por Antigua GFC fueron convocados: Luis Morán, Óscar Castellanos, José Rosales y William Fajardo. Mientras que por Municipal: Kenderson Navarro, César Calderón, Nicolás Samayoa, Carlos Estrada, Jonathan Franco, Rudy Muñoz y José Morales.

Ante este escenario, se determinó trasladar el enfrentamiento para octubre, cuando ambos clubes puedan afrontar el compromiso con sus planteles disponibles.

El partido también tendrá importancia por la posición que ocupan ambos equipos en el Apertura 2026. Antigua GFC y Municipal se mantienen como protagonistas de la lucha por los primeros lugares, por lo que el enfrentamiento podría tener incidencia directa en la pelea por el liderato.

Mientras el resto de equipos disputará con normalidad sus respectivos compromisos de la décima jornada, Antigua GFC y Municipal deberán esperar hasta el 8 de octubre para medir fuerzas y completar así el partido pendiente del campeonato.