Amarini Villatoro vuelve a semifinales y destaca la resiliencia de Cartaginés: “Peleó hasta el final”

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro volvió a celebrar una clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana.

Esta vez lo consiguió con el Cartaginés, que dejó en el camino al Saprissa en una serie que, según reconoció el entrenador, puso a prueba la madurez y la capacidad de reacción de su equipo.

El estratega destacó especialmente la perseverancia de sus jugadores, aunque también fue autocrítico con el desempeño mostrado en el partido decisivo.

“Tenemos un grupo muy resiliente que peleó hasta el final”, resumió Villatoro después de conseguir el boleto a semifinales.

El técnico guatemalteco reconoció que Cartaginés no tuvo su mejor partido y admitió incluso que no hizo una buena lectura durante algunos pasajes del encuentro.

“Creo que hoy no fue nuestro mejor partido. El equipo está en ese proceso de madurez, de partidos importantes donde hay algunos jugadores que esa experiencia no la tienen continuamente”, explicó.

Villatoro consideró que esa experiencia será determinante para afrontar las próximas instancias. “Conforme vamos avanzando, creo que vamos a ver una mejor versión mental y futbolística de los jugadores”, añadió.

“Los jugadores resolvieron”

Para Villatoro, la clasificación también representa un paso importante en el crecimiento internacional de sus futbolistas. El entrenador resaltó que varios integrantes del plantel son jóvenes y están acumulando experiencia en este tipo de encuentros.

“Nosotros tenemos un equipo joven. Hoy en el once había jugadores de 20 y 21 años”, señaló el entrenador, quien explicó que el objetivo también es construir un Cartaginés con futuro.

Sobre su duelo táctico con el experimentado Hernán Medford, Villatoro reconoció que en algunos momentos el técnico del Saprissa estuvo por encima en la lectura del partido.

Sin embargo, remarcó que fueron sus futbolistas quienes finalmente resolvieron la eliminatoria.

“Nosotros no deberíamos ser tan protagonistas, sino ellos, y la verdad es que mis jugadores resolvieron la serie”, afirmó.

Entre los cuatro mejores

La clasificación tiene además un significado especial para Villatoro. El técnico guatemalteco consigue por segundo año consecutivo avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana.

En 2025 lo hizo con Xelajú MC, equipo al que condujo hasta la final de la competición.

El conjunto guatemalteco hizo historia al convertirse en el primer club del país en disputar el partido por el título, aunque terminó como subcampeón frente a Alajuelense.

Ahora, Villatoro repite la hazaña en el futbol costarricense al colocar al Cartaginés entre los cuatro mejores del torneo regional.

“Sí, creo que es importante. La verdad, estoy agradecido. Me han tratado bien”, expresó el entrenador sobre su recorrido en Costa Rica.

También recordó su etapa en Xelajú y el grupo que tuvo en Guatemala: “En Xelajú he tenido un gran grupo de jugadores y hoy también lo tengo. Hemos armado un buen grupo de jugadores que, aparte de ser buenos jugadores, son buenas personas, y eso es importante”.

Cartaginés, además, ya aseguró su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, otro de los premios obtenidos con su clasificación en el torneo regional.