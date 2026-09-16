El técnico guatemalteco Amarini Villatoro hace historia: lleva al Cartaginés a semifinales de la Copa Centroamericana

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro volvió a instalarse en las semifinales de la Copa Centroamericana, esta vez al frente del Cartaginés de Costa Rica, que superó al Saprissa en los cuartos de final con un marcador global 5-4.

El conjunto dirigido por Villatoro consiguió avanzar después de una serie de alta intensidad ante uno de los clubes históricos del futbol costarricense.

En el partido de ida, disputado en el Estadio Ricardo Saprissa, ambos equipos empataron 2-2, resultado que dejó la clasificación abierta para el duelo de vuelta.

Noche de alegría para Cartaginés, que sella su pase a Semifinales ✨ pic.twitter.com/xMH6qi3NWf — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 17, 2026

Con la clasificación, Villatoro consigue por segundo año consecutivo avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana. En la edición 2025 lo hizo al frente de Xelajú, al que condujo hasta la final del torneo.

El conjunto guatemalteco protagonizó una histórica campaña internacional y se convirtió en el primer equipo de Guatemala en disputar la final de la Copa Centroamericana. Xelajú terminó como subcampeón después de perder ante Alajuelense.

Ahora, Villatoro vuelve a colocar a un equipo entre los cuatro mejores del torneo regional, esta vez con Cartaginés, en una nueva muestra de su presencia en las instancias decisivas de la competencia.

Además, el conjunto costarricense ya tiene asegurada su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

🇨🇷🔵GOL DESDE EL MANCHÓN Y CARTAGINÉS SE ESTÁ METIENDO A SEMIS



Alfaro ejecuta de manera IMPECABLE para hacer explotar el Fello Meza. ¡QUÉ JUEGO!



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Victoria dramática

En el juego de vuelta, Cartaginés tomó ventaja al minuto 22 por medio de José “Tepa” González, pero Saprissa reaccionó y encontró el empate con Orlando Sinclair. El conjunto morado consiguió darle vuelta al marcador al minuto 57, cuando Fidel Escobar puso el 2-1.

Los dirigidos por Amarini Villatoro volvieron a responder al 77, cuando Diego Armando Mesén apareció de cabeza y colocó el balón junto al palo derecho del guardameta para establecer el 2-2.

🟣🇨🇷Por cuarto año consecutivo, Saprissa no pasa de cuartos de final en Copa Centroamericana. Fracaso absoluto.❌ pic.twitter.com/spoWalXl4o — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) September 17, 2026

Cuando parecía que la serie podía definirse en los últimos minutos, llegó la acción decisiva. Al 89, Luis Paradela cometió una falta a Luis Olivas dentro del área y la jugada fue revisada por el VAR. Tras confirmarse la infracción, Bernard Alfaro ejecutó el penalti y marcó el 3-2 que terminó sellando la clasificación del Cartaginés.

Con el triunfo, el conjunto dirigido por Amarini Villatoro avanzó con un marcador global de 5-4, después del empate 2-2 registrado en el partido de ida.