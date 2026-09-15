Antigua GFC, líder pero con tensión: Mauricio Tapia pone en duda su continuidad por diferencias internas

Antigua GFC atraviesa uno de sus mejores momentos en el torneo Apertura 2026. El conjunto colonial derrotó el lunes 14 de septiembre por 3-2 a Suchitepéquez, llegó a cinco victorias en igual número de partidos disputados como local y, además, tomó el liderato del campeonato al relegar a Municipal.

Los resultados, sin embargo, no parecen ser suficientes para garantizar un ambiente de tranquilidad dentro de la institución.

Después del triunfo frente al cuadro venado, el técnico argentino Mauricio Tapia compareció ante los medios y dejó declaraciones que abrieron dudas sobre su continuidad al frente del equipo, pese a la buena campaña que ha conseguido hasta ahora.

“A pesar de que vamos bien, intentaremos con las armas que tenemos seguir compitiendo siempre y cuando sigamos en el proyecto, hay algunas cositas que no me están gustando y entonces creo que mañana vamos a replantear para ver si vamos a seguir en el proyecto”, declaró el estratega.

Incertidumbre en el proyecto

Al ser consultado sobre las situaciones que le generan molestia, Tapia evitó entrar en detalles, pero sí dejó claro que no existe un problema con el plantel de jugadores y apuntó a situaciones de carácter interno.

“Son cosas a nivel interno, no tiene nada que ver con el plantel y creo que me he tomado un segundo para replantearme algunas cosas que ya no me parecen”, explicó.

Las palabras del entrenador hacen recordar lo ocurrido hace aproximadamente un mes, después de la derrota de Antigua GFC frente al Marathón de Honduras en la Copa Centroamericana. En aquella ocasión, Tapia también expresó públicamente su inconformidad con el entorno que rodeaba al proyecto deportivo.

“Hoy, como entrenador, nunca me sentí tan solo como entrenador como esta noche. Me siento totalmente desprotegido desde afuera hacia adentro y, por más que los chicos intentan, no nos da. Esa es la realidad”, manifestó tras aquel encuentro.

En ese mismo contexto, puso en duda el rumbo del proyecto: “El proyecto debe releer si estamos bien encaminados o no para este tipo de competencia. Si me tengo que guiar por lo que hizo el equipo en estas tres presentaciones, está claro que el camino no es este”.

Reunión clave

Este martes 15 de septiembre podría ser determinante para el futuro del técnico argentino, quien tiene previsto reunirse con personas de la dirigencia del club para abordar las inconformidades que ha venido señalando.

Tapia es el entrenador más ganador en la historia reciente de Antigua GFC, con cinco de los seis títulos conquistados por la institución. Su trabajo también cuenta con el respaldo del plantel y de buena parte de la afición.

Mientras el equipo disfruta de un inicio perfecto en casa y del liderato del Apertura, la continuidad de su entrenador quedó en el aire. El futuro del proyecto colonial podría definirse en las próximas horas.