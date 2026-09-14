Antigua GFC remonta ante Suchitepéquez y le quita el liderato a Municipal del Apertura 2026

Antigua GFC cerró con autoridad la novena jornada del torneo Apertura 2026 al derrotar 3-2 a Suchitepéquez en el estadio Pensativo, en un partido que terminó siendo más complicado de lo que parecía y que le permitió tomar el liderato del campeonato.

Los coloniales encontraron el 1-0 al minuto 26, cuando Agustín Maziero se elevó para conectar de cabeza y vencer a Julio Secaida. Sin embargo, Suchitepéquez había mostrado argumentos desde el inicio y Luis Morán tuvo que intervenir al 24, cuando ganó un mano a mano ante Rafael Lezcano.

El cuadro mazateco mantuvo la presión y, en el arranque del complemento, aprovechó un error defensivo. Mafre Icuté asistió a Fabricio González, quien al 47 colocó el 1-1. Apenas siete minutos después, Armando Zamorano intentó sorprender desde larga distancia; el balón pegó en el travesaño, rebotó en Morán y terminó en propia puerta para el 1-2.

La remontada venada obligó a reaccionar a Antigua, que encontró rápidamente el empate. Al 58, Oscar Castellanos asistió a Kevin López, quien definió de derecha para el 2-2 y devolvió la tranquilidad a los locales.

El líder sufrió, pero encontró la reacción

La igualdad abrió un nuevo partido. Suchitepéquez perdió protagonismo y Antigua aprovechó los espacios. Al 67, Édgard Camargo recibió con ventaja y sacó un remate colocado que superó a Secaida para establecer el definitivo 3-2.

En los minutos finales, los visitantes se lanzaron en busca del empate, pero Morán respondió ante un disparo de Alejandro Galindo al 86. Antigua resistió hasta el cierre y aseguró una victoria que lo devuelve a la cima en esta jornada.

Con 21 puntos, los antigüeños relegaron a Municipal al segundo puesto y tomaron un punto de ventaja sobre el vigente campeón nacional, además de mantener un partido pendiente. Ese encuentro será el 23 de septiembre frente a Xelajú MC.

Suchitepéquez, pese a su reacción y esfuerzo, volvió a quedarse sin recompensa y continuará en el fondo de la tabla.