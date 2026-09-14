Amarini Villatoro y el Cartaginés, provocan la salida del técnico del Alajuelense en Costa Rica

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Amarini Villatoro y el Cartaginés, provocan la salida del técnico del Alajuelense en Costa Rica

La derrota 3-1 ante Cartaginés, dirigido por Amarini Villatoro, terminó por sentenciar el ciclo de Ismael Rescalvo en Alajuelense.

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Amarini Villatoro tiene al Cartaginés en la cima del futbol costarricense, mientras que Rescalvo deja al Alajuelense la sexta posición. (Foto Prensa Libre: Cartaginés y Alajuelense).

La derrota 3-1 ante Cartaginés, dirigido por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, terminó siendo el detonante que marcó la salida del español Ismael Rescalvo como entrenador de Liga Deportiva Alajuelense.

El club costarricense, uno de los más populares del país y vigente tricampeón de Centroamérica, anunció este lunes la destitución de Rescalvo, quien apenas permaneció cuatro meses en el cargo. Su lugar será ocupado de manera interina por la leyenda local Bryan Ruiz, quien tendrá la misión de corregir el rumbo irregular del equipo.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que el señor Ismael Rescalvo no continuará en el cargo de director técnico del primer equipo masculino”, informó la institución, que también confirmó la salida de Juan Rescalvo, asistente técnico, y Robert Tejero, preparador físico.

Aunque los resultados irregulares y el bajo nivel futbolístico ya habían generado críticas y constantes reclamos de los aficionados en el estadio Alejandro Morera Soto, el revés frente al Cartaginés de Amarini Villatoro terminó por precipitar la decisión de la directiva.

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Un ciclo de apenas cuatro meses

Ismael Rescalvo había llegado a Alajuelense en mayo, después de dirigir a equipos de Colombia, Ecuador, Bolivia y México. Sin embargo, no consiguió darle estabilidad al conjunto manudo durante su corto ciclo.

Ahora, Bryan Ruiz asumirá el cargo de forma interina. El exfutbolista, mundialista con Costa Rica en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, tendrá su primera experiencia como entrenador de Primera División.

Su debut será el próximo jueves frente al Marathón de Honduras, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. La serie está empatada 2-2.

Alajuelense atraviesa además un momento complicado en el campeonato local. Marcha sexto con 11 puntos, siete menos que los líderes Cartaginés y Saprissa, ambos con 18 unidades después de ocho jornadas.

El equipo también quedó fuera de las semifinales del torneo anterior, por lo que la salida de Ismael Rescalvo llega en medio de una creciente presión por recuperar el protagonismo tanto a nivel nacional como regional.

La derrota ante Cartaginés por 3-1, con Amarini Villatoro al frente del conjunto brumoso, fue finalmente el resultado que terminó de sentenciar el ciclo del técnico español.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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