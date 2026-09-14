El técnico guatemalteco Amarini Villatoro pone a Cartaginés líder en Costa Rica y ahora va por las semifinales de la Copa Centroamericana

Cartaginés vive un buen momento bajo la dirección del técnico guatemalteco Amarini Villatoro.

El equipo blanquiazul derrotó ayer domingo 3-1 a Alajuelense, alcanzó el liderato del torneo costarricense y ahora centra su atención en un desafío internacional: buscar este miércoles 16 de septiembre el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana frente a Saprissa.

El triunfo en el Estadio José Rafael “Fello” Meza Ivankovich permitió al conjunto de Villatoro llegar a 18 puntos. Alajuelense, por su parte, quedó sexto con 11 unidades.

Más allá de la victoria, Amarini destacó una característica que considera fundamental en el crecimiento de su equipo: la personalidad. “Me gusta mucho la personalidad y la jerarquía que el equipo, el grupo en sí, partido a partido, va tomando, va agarrando, no sentirse menos que nadie, creérsela”, dijo en conferencia de prensa.

El entrenador considera que esa mentalidad ha permitido construir una versión diferente del conjunto de Cartago. “Eso es lo que destaco, porque es un equipo, hemos logrado tener un equipo y le hemos metido mucho en la cabeza, la cosa que parte importante es la personalidad y la jerarquía que se debe mostrar partido a partido”.

Villatoro resumió su valoración con una frase que refleja su percepción sobre el grupo: “Nosotros no nos sentimos ni más ni menos que nadie y creo que esto hace a un Cartago diferente”.

Ahora, el reto es Saprissa

El liderato del campeonato local queda momentáneamente a un lado. Cartaginés tiene ahora la posibilidad de avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana.

Este miércoles 16 de septiembre recibirá a Saprissa en el partido de vuelta de los cuartos de final.

La serie está igualada 2-2, marcador conseguido en el Estadio Ricardo Saprissa, donde Cartaginés llegó a ponerse 2-1 arriba antes del empate de los locales en el cierre. Los dos goles marcados como visitante representan una ventaja para el conjunto dirigido por Villatoro, ya que el gol de visitante es criterio de desempate en la serie. Por ejemplo, un empate sin goles en Cartago le daría la clasificación al equipo del guatemalteco.

Amarini ya había señalado que una de las prioridades del equipo es avanzar en la competición regional y buscar un boleto para la próxima instancia internacional.

Una victoria que también sacudió a Alajuelense

El triunfo de Cartaginés tuvo otra consecuencia importante. Alajuelense anunció después del partido la salida del técnico español Ismael Rescalvo, junto con su asistente Juan Rescalvo y el preparador físico Robert Tejero.

En la Copa Centroamericana, Alajuelense mantiene pendiente su serie de cuartos de final contra Marathón, también igualada 2-2.