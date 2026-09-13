Cobán Imperial y Comunicaciones empatan 2-2 y prolongan su racha negativa sin victorias

Ni Cobán ni Comunicaciones pudieron romper su mala racha. Los príncipes azules y los cremas empataron 2-2 en el estadio José Ángel Rossi en un partido lleno de emociones donde ambos equipos tuvieron el gol de la victoria en sus manos sin poder concretarlo.

El partido comenzó con retraso de 16 minutos por la llegada tardía de los bomberos al estadio. Una confusión en el horario del encuentro provocó el inconveniente aunque finalmente el partido pudo disputarse sin mayores problemas.

Comunicaciones tomó la ventaja al minuto 30 cuando Karel Espino convirtió un penal tras una mano de Eduardo Soto dentro del área. Los cremas dirigidos por Roberto Montoya llegaban al partido con cuatro derrotas consecutivas y buscaban urgentemente la victoria.

Cobán reaccionó al inicio del segundo tiempo. Janderson Pereira empató al minuto 51 con un derechazo tras una gran jugada colectiva y al minuto 76 Selvin Tení puso el 2-1 con un derechazo de larga distancia que fue directo al ángulo en lo que pareció darle la victoria a los príncipes azules.

Resultado que no cambia nada

Cuando Cobán se ilusionaba con la victoria Comunicaciones respondió. Al minuto 80 Nelso Iván García remató en el segundo palo tras un centro de Dairon Reyes para empatar 2-2 y prolongar la agonía de ambos equipos en la tabla.

El partido también tuvo su momento de polémica al minuto 62 cuando Blady Aldana de Cobán recibió la tarjeta roja directa tras una fuerte entrada sobre Kevin Grijalva que tuvo que salir en camilla dejando a los príncipes azules con diez jugadores en los minutos finales.

Con este empate Cobán Imperial suma seis partidos consecutivos sin ganar en el Apertura 2026 y sigue en la penúltima posición de la tabla con seis puntos. La afición cobanera ya expresó su malestar con el técnico Ramiro Cepeda en jornadas anteriores y este resultado agrava aún más la situación del equipo.

Comunicaciones por su parte acumula cinco encuentros sin victorias en el torneo y sigue en la décima posición con ocho puntos. Los cremas que esperaban un cambio de rumbo con la llegada de Roberto Montoya al banquillo no logran encontrar la regularidad necesaria para escalar posiciones en la tabla del Apertura 2026.