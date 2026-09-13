¿Quién era “Pinula” Contreras? El legado que deja la leyenda de Comunicaciones

El fútbol guatemalteco está de luto. Francisco López Contreras "Pinula" falleció este domingo a los 91 años dejando un legado enorme en la historia de Comunicaciones y del fútbol nacional.

"Pinula" nació en Santa Catarina Pinula municipio que dio origen a su popular apodo y debutó con Comunicaciones en 1955. Durante 14 temporadas conquistó cuatro títulos de liga, una Copa Nacional y cuatro Campeón de Campeones con los Cremas.

Su momento más recordado llegó en 1956 cuando anotó el gol que le dio a Comunicaciones su primer campeonato de liga frente a Municipal en lo que fue un tanto histórico para el club albo.

La carrera de "Pinula" también tuvo momentos internacionales inolvidables. En 1959 anotó ante el Santos de Brasil de Pelé y en 1960 jugó contra el Real Madrid en un partido de exhibición en el Mateo Flores.

Una leyenda con la Selección de Guatemala

Con la Selección participó en las eliminatorias para los Mundiales de 1958 y 1962. En este último proceso marcó tres goles ante Costa Rica convirtiéndose en el único guatemalteco con un triplete ante los ticos en eliminatorias mundialistas.

Tras retirarse continuó como entrenador de Comunicaciones en 1979-1980 y 1992 además de dirigir las categorías inferiores del club. El Estadio Municipal de Santa Catarina Pinula lleva su nombre en su honor.

Comunicaciones lamentó su partida con un comunicado oficial. "Dejó una huella imborrable en la historia de Comunicaciones Fútbol Club" expresó el club albo despidiendo a una de sus figuras más grandes de todos los tiempos.