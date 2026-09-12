Liga de Naciones: cuándo y cómo comprar los boletos para los partidos ante El Salvador y Surinam

La Selección de Guatemala regresa a la actividad oficial con la Liga de Naciones de Concacaf y el estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol" será su casa para los partidos ante El Salvador y Surinam. Las entradas estarían disponibles a partir de este fin de semana para que la afición pueda asegurar su lugar en las gradas.

Guatemala disputará cuatro partidos en la fase de grupos de la Liga de Naciones entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre. En casa enfrentará a El Salvador el 28 de septiembre y a Surinam el 5 de octubre en lo que serán dos compromisos clave para la Azul y Blanco en su búsqueda de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

La venta de boletos será exclusivamente virtual a través de la plataforma oficial de la Fedefut. Cada persona podrá adquirir un máximo de tres boletos por partido y para cada encuentro estarán disponibles poco más de 7,000 localidades distribuidas en distintas zonas del estadio.

¿Cómo y cuándo comprar los boletos?

Fecha de venta: a partir del 13 de septiembre

Plataforma: página oficial de la Fedefut

Límite: 3 boletos por persona por partido

Precios: pendientes de confirmación oficial

Distribución de localidades por partido

Tribuna — 490 boletos

Platea Sur — 2,850 boletos

Preferencia — 1,412 boletos

General Norte — 2,500 boletos

Partidos de Guatemala como local

Guatemala vs. El Salvador — Lunes 28 de septiembre

Guatemala vs. Surinam — Lunes 5 de octubre

Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol"

Los precios de las localidades aún no han sido confirmados por la Fedefut. La entidad rectora del fútbol guatemalteco comunicará esta información próximamente a través de sus canales oficiales en lo que será uno de los eventos deportivos más esperados por la afición chapina en los próximos meses.