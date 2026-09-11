Luis Fernando Tena revela la convocatoria de Guatemala para la Liga de Naciones 2026-27 y una mirada puesta en la Copa Oro 2027

Luis Fernando Tena definió la convocatoria de la Selección de Guatemala para afrontar la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27, competencia que tendrá un valor especial para la Bicolor debido a que será la ruta de clasificación hacia la Copa Oro 2027.

El técnico mexicano mantuvo una base de futbolistas que militan en la Liga Nacional y sumó a varios jugadores que desarrollan sus carreras en el extranjero.

Entre los legionarios convocados aparecen Nicholas Hagen, del Columbus Crew; Aarón Herrera (sin club); Matthew Evans, del LAFC; Arquímides Ordóñez, del FC Tulsa; Olger Escobar, del CF Montréal; Rubio Méndez Rubín, del El Paso Locomotive FC; Óscar Santis, del Brunei DPMM FC, y Darwin Lom, del The Strongest.

La convocatoria también incluye una amplia representación de clubes de la Liga Nacional. Municipal aporta a José Morales, Nicolás Samayoa, Jonathan Franco, Rudy Muñoz, Kenderson Navarro, César Calderón y Carlos Estrada.

Por Antigua GFC fueron llamados Luis Morán, José Rosales, Óscar Castellanos y William Fajardo. La lista se completa con futbolistas como Kevin Ruiz y Jorge Aparicio, de Xelajú MC; Allen Yanes, de Mixco; Kevin Ramírez, de Deportivo Malacateco, y Stheven Robles, de Comunicaciones FC.

La Selección de Guatemala integrará el Grupo B de la Liga A de la Liga de Naciones, junto con Honduras, Jamaica, Surinam, Martinica y El Salvador. De acuerdo con el formato de la competencia, cada selección disputará cuatro partidos, dos como local y dos como visitante, sin enfrentarse a todos los integrantes de su grupo.

El objetivo de Guatemala será finalizar entre los dos primeros lugares de su grupo para avanzar a los cuartos de final. En esa instancia se incorporarán México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A.

📋 𝗡𝗢́𝗠𝗜𝗡𝗔 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 · Selección Mayor Masculina.



El Director Técnico, Luis Fernando Tena; convoca a los siguientes jugadores para los partidos de Liga de Naciones de Concacaf.#ModoSelección 💙🇬🇹💪 #VamosGuate #SeleMayor pic.twitter.com/9Y2ksdyr25 — FFG🇬🇹 (@fedefut_oficial) September 11, 2026

Los cuartos de final se disputarán a ida y vuelta en noviembre. Además de buscar avanzar en la competencia de Concacaf, Guatemala tendrá como objetivo asegurar su boleto a la Copa Oro 2027, por lo que cada partido tendrá una importancia especial.

El camino de la Bicolor comenzará el 25 de septiembre frente a Jamaica, como visitante. Tres días después, Guatemala se medirá con El Salvador. Posteriormente, durante la ventana internacional de octubre, enfrentará en dos ocasiones a Surinam, de acuerdo con el calendario establecido para la competencia.

Tena afrontará este nuevo desafío con una convocatoria de 24 futbolistas, en la que combina experiencia internacional y jugadores que atraviesan un buen momento en la Liga Nacional.

La presencia de Hagen, Herrera, Evans, Ordóñez, Escobar, Méndez Rubín, Santis y Lom representa la apuesta por los legionarios, mientras que Municipal y Antigua GFC vuelven a aportar una parte importante de la base del combinado nacional.

Para Guatemala, la Liga de Naciones no solo representará una nueva oportunidad de competir en el máximo nivel de Concacaf, sino también el camino que deberá recorrer para buscar su clasificación a la Copa Oro 2027.

La nómina oficial de convocados de la Selección de Guatemala para la Liga de Naciones de Concacaf (14 de septiembre al 05 de octubre de 2026) está integrada por los siguientes 24 futbolistas:

Luis José Morán Varela — Antigua G.F.C. José Mario Rosales Marroquín — Antigua G.F.C. Oscar Antonio Castellanos Santos — Antigua G.F.C. William Jehú Fajardo Montenegro — Antigua G.F.C. César Raúl Calderón Hernández — C.S.D. Municipal Carlos Salvador Pablo Renato Estrada Santos — C.S.D. Municipal Jonathan Francisco Franco González — C.S.D. Municipal José Alfredo Morales Concua — C.S.D. Municipal Rudy Josué Muñoz Boteo — C.S.D. Municipal Kenderson Alessandro Navarro Hernández — C.S.D. Municipal Nicolás Samayoa Pacheco — C.S.D. Municipal Kevin Emanuel Ruiz Garcia — Xelajú M.C. Jorge Eduardo Aparicio Grijalva — Xelajú M.C. Allen José Yanes Pinto — Mixco Kevin Estuardo Ramirez Sigüenza — Deportivo Malacateco Stheven Adán Robles Ruiz — Comunicaciones FC Aarón Joseph Herrera — (Sin club) Nicholas George Hagen Godoy — Columbus Crew Oscar Alexander Santis Cayax — Brunei DPMM FC Arquimidez Rafael Zacarias Ordonez — FC Tulsa Matthew Dominic Evans Wolff — L.A.F.C. Olger Escobar — C.F. Montreal Rubio Yovani Méndez Rubín — El Paso Locomotive FC Darwin Gregorio Lom Moscoso — Club The Strongest

Director Técnico: Luis Fernando Tena