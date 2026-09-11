Municipal se mantiene líder, Antigua y San Pedro meten presión en el Apertura 2026

Municipal cerró la jornada 8 del Apertura 2026 en lo más alto de la clasificación y confirmó su buen momento en la defensa del título.

Los rojos suman 19 puntos en ocho partidos, con seis victorias, un empate y apenas una derrota, además de haber recibido solo tres goles en el torneo.

La pelea por el liderato, sin embargo, se mantiene abierta. Antigua GFC es segundo con 18 puntos, aunque tiene un partido menos, y presenta el mejor registro ofensivo de los primeros lugares, con 16 goles anotados. San Pedro también atraviesa un buen momento: suma 16 unidades y ocupa el tercer puesto después de haber convertido su estadio en uno de sus principales argumentos durante el campeonato.

En la parte alta también aparece Guastatoya, con 13 puntos, seguido por Marquense, que llegó a 12. Xelajú MC, con 11 puntos y un partido pendiente, completa por ahora el grupo de equipos que se encuentran en zona de clasificación, en una lucha que promete ser cerrada conforme avance el torneo.

Uno de los equipos que más terreno ha perdido es Comunicaciones. Los cremas tienen siete puntos y aparecen en el noveno puesto después de que el partido que habían ganado a Mixco fuera perdido en la mesa por 3-0 debido a la alineación de seis jugadores extranjeros. El resultado administrativo le restó puntos importantes y complicó todavía más su situación en la clasificación.

En el otro extremo, Cobán Imperial y Suchitepéquez viven un momento complicado. Ambos tienen cinco puntos. Cobán apenas suma una victoria en ocho jornadas, mientras Suchitepéquez también ha ganado solo una vez y permanece entre los últimos lugares de la tabla.

Con ocho jornadas disputadas, Municipal conserva el control del campeonato, pero Antigua y San Pedro mantienen la presión. La diferencia entre los primeros tres es mínima y, con equipos como Xelajú todavía con un partido pendiente, la lucha por los puestos de clasificación continúa completamente abierta.