Torneo Apertura 2026: Xelajú MC no puede en casa y cede un empate frente a Cobán Imperial

Xelajú MC y Cobán Imperial protagonizaron un intenso duelo en el estadio Mario Camposeco, pero ninguno consiguió encontrar el camino al gol y terminaron igualando 0-0, en un partido marcado por las intervenciones del FVS y una destacada actuación del guardameta cobanero Tomás Casas.

Los superchivos tomaron la iniciativa desde los primeros minutos y buscaron imponer condiciones ante un Cobán Imperial que tuvo dificultades para salir de su campo durante el arranque. Yilton Díaz y Ernesto Monreal intentaron generar peligro, aunque la defensa visitante respondió con atención.

La primera gran intervención llegó al minuto 23, cuando Tomás Casas atrapó en dos tiempos un tiro libre ejecutado por Yair Jaén. Xelajú MC mantenía el control territorial, mientras los príncipes azules poco a poco lograban sacudirse la presión.

Al minuto 41 apareció nuevamente Tomás Casas, esta vez con una intervención espectacular para rechazar un cabezazo de Monreal. El guardameta de Cobán Imperial se convirtió en una de las figuras de la noche y volvió a responder poco después, cuando detuvo un disparo raso de Elmer Cardoza.

Antes del descanso, Xelajú MC reclamó un penal por una posible falta sobre Ricardo Márquez. El árbitro Walter López acudió al FVS, pero después de revisar la acción decidió no señalar la pena máxima.

El segundo tiempo mantuvo la misma intensidad. Cobán Imperial comenzó a generar ocasiones y al minuto 52 Uri Amaral desperdició una oportunidad clara al enviar su disparo por encima del arco defendido por Estuardo Sicán.

La jugada que pudo cambiar el rumbo del partido llegó al minuto 55. William Amaya cometió una falta sobre Jorge Aparicio dentro del área y, tras la revisión del FVS, Walter López confirmó el penal para Xelajú MC.

Jaén asumió la responsabilidad, pero se encontró con una enorme respuesta de Tomás Casas. El portero cobanero adivinó el lanzamiento y atajó el penalti, evitando el gol que parecía inminente y manteniendo el 0-0 en el estadio Mario Camposeco.

Con los cambios, ambos equipos buscaron refrescar su ataque. Cobán Imperial tuvo otra oportunidad al minuto 70, cuando Yeltsin Delfino Álvarez realizó una gran jugada individual y sacó un zurdazo que pasó cerca del arco quetzalteco.

Los minutos finales fueron de mayor presión para Xelajú MC. Steven Cárdenas probó desde larga distancia y Ricardo Márquez también intentó sorprender a Tomás Casas, pero el guardameta visitante volvió a responder con seguridad.

Cobán tuvo su última gran oportunidad al minuto 83, cuando Brian Calabrese sacó un disparo que obligó a Estuardo Sicán a intervenir para mantener con vida a los locales.

En el cierre, el FVS volvió a tener protagonismo. Walter López revisó una posible expulsión para Ángel López tras un choque con Steven Paredes, pero finalmente descartó la tarjeta roja. Poco después, también revisó un golpe con el brazo de Luis De León sobre un jugador de Xelajú y determinó que no existió intención.

Los cinco minutos de reposición no fueron suficientes para romper la igualdad. Xelajú MC buscó con mayor insistencia el gol del triunfo, pero Cobán Imperial resistió y Tomás Casas terminó siendo determinante para que los príncipes azules rescataran un punto del Mario Camposeco.

El 0-0 dejó a ambos equipos con un empate trabajado, en una noche en la que las defensas, el FVS y, sobre todo, las actuaciones de Casas y Sicán terminaron imponiéndose sobre los atacantes.