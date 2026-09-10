¡Triunfo rojo! Municipal vence a Aurora y se afianza como líder del Apertura 2026

Municipal sigue firme y en solitario en la cima del torneo Apertura 2026. Los escarlatas vencieron 2-1 a Aurora en el estadio Cementos Progreso, con goles de John Méndez y Erik López.

Fiel a su estilo, el técnico rojo Mario Acevedo mantuvo un esquema táctico ofensivo, mientras Municipal buscaba recuperar cada una de las llegadas del equipo rival.

Aurora, que jugó como local en el Cementos Progreso, luchó para descifrar la estrategia de los rojos.

Al minuto 30, John Méndez abrió el marcador después de un pase que quedó en rebote dentro del área. El mediocampista aprovechó la desatención de Aurora y únicamente tuvo que empujar el balón para celebrar el 1-0.

👹⚽️ ¡Gool de los Rojos! John Méndez aprovechó el balón dentro del área y abre el marcador en favor de Municipal ante Aurora 🐯 pic.twitter.com/N9xzPSDNEJ — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 10, 2026

Por los aurinegros, Pablo Chicho Mingorance fue uno de los jugadores más insistentes. Intentó mantener una propuesta ofensiva desde media cancha para generar opciones de gol.

El segundo tanto de Municipal llegó al minuto 77. Erik López convirtió de penal una falta cometida contra él. El delantero había ingresado de cambio al minuto 71.

Jugadores rojos celebran el segundo gol convertido por ´Erik Lóopez. (Foto Prensa Libre: Kevin Gordillo)

¡Ahora sí cayó el segundo! Erik López cobra seguro desde el punto penal y pone el 0-2 para Municipal 🇬🇹⚽️ pic.twitter.com/sygCi8nN5v — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 10, 2026

Aurora reaccionó tres minutos después. Al 80, Julio César Rodríguez descontó con un certero cabezazo tras un pase milimétrico de Carlos Monterroso.

Descuento de cabeza por medio de Julio César Rodríguez para poner el 1-2 de Aurora frente a Municipal. 🇬🇹⚡️ pic.twitter.com/LCM5fRluXr — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 10, 2026

Municipal sostuvo la ventaja en los minutos finales y consiguió una nueva victoria para mantenerse como líder en solitario. Los rojos llegaron a 19 puntos, mientras Aurora se quedó con nueve unidades.

Tarjeta azul y pausa de hidratación

Otro de los detalles del encuentro fue el uso de la tarjeta azul, que el cuerpo técnico puede utilizar y que apareció en dos oportunidades para Aurora.

La primera se produjo en una jugada de gol que terminó invalidada de Alejandro Cabeza.

Posteriormente, fue utilizada en una acción en la que los rojos reclamaban una expulsión, pero el árbitro no consideró la acción como tal y mostró tarjeta amarilla.

En este encuentro, el árbitro Diego Ojer, también dio oportunidad del minuto de hidratación, el cual ocurrió después del primer gol de Municipal.