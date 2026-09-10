Torneo Apertura 2026: Antigua GFC vence 2-0 a Malacateco y se lleva tres puntos del Santa Lucía

Antigua GFC sacó este jueves 10 de septiembre una importante victoria 2-0 en su visita al estadio Santa Lucía, donde derrotó a Malacateco en un partido que estuvo marcado por la efectividad del conjunto colonial, los penaltis y un cierre cargado de tensión. El encuentro comenzó con una hora de retraso debido a la situación de los bloqueos que afecta al país en general.

Desde los primeros minutos, Antigua tomó la iniciativa y encontró rápidamente el premio. Apenas al minuto 4, Agustín Maziero aprovechó una acción ofensiva en la que José Espinoza no pudo rematar con precisión, pero el argentino apareció para cabecear por encima del guardameta local Josué Guzmán y colocar el 0-1.

El tanto obligó a Malacateco a reaccionar. Los toros comenzaron a equilibrar las acciones y estuvieron cerca del empate al minuto 15, cuando Eliser Quiñones recibió una asistencia de Vidal Paz y sacó un potente disparo que estremeció el travesaño defendido por Luis Morán.

El conjunto local insistió con remates de Nelson Andrade y aproximaciones por las bandas, pero Antigua logró sostener la ventaja. El ritmo bajó hacia el cierre de la primera mitad y los coloniales se marcharon al descanso con el 0-1.

Un penalti define el partido

El segundo tiempo comenzó con Malacateco buscando el empate, mientras Antigua esperaba el momento para sentenciar. Los locales tuvieron algunas aproximaciones, pero carecieron de precisión en el último toque.

Al minuto 68, Antigua reclamó una posible mano dentro del área y, tras la revisión del FVS, el árbitro Julio Luna sancionó penalti. Kevin López asumió la responsabilidad y al 73 colocó el 0-2 con un disparo raso hacia el lado izquierdo del guardameta.

Malacateco intentó reaccionar y tuvo una oportunidad inmejorable para meterse nuevamente al partido. Al 81, una acción dentro del área provocó los reclamos de los jugadores locales y, después de una larga revisión, Luna señaló penal a favor de los toros.

Nelson Andrade tomó el balón, pero su ejecución fue débil y por abajo. Luis Morán adivinó la trayectoria y detuvo el disparo al minuto 87, apagando prácticamente cualquier esperanza de remontada.

Los últimos minutos fueron de control para Antigua, mientras Malacateco terminó bajando los brazos. Con el silbatazo final, el cuadro colonial confirmó su triunfo 2-0 y dejó a los locales lamentando una oportunidad que pudo cambiar el desenlace.

El partido terminó con dos penaltis para Malacateco y Antigua, pero solo uno terminó en gol. La diferencia estuvo en la contundencia: los visitantes aprovecharon sus oportunidades y los toros perdonaron cuando más lo necesitaban.