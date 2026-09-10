Suchitepéquez, penúltimo lugar del Apertura 2026, se queda sin técnico tras la renuncia de Manuel Castañeda

Castañeda presentó su renuncia la noche del miércoles, después del encuentro disputado en el estadio Carlos Salazar Hijo. La Junta Directiva del conjunto mazateco aceptó su decisión este jueves, por lo que el entrenador queda desligado completamente de la institución.

En su carta de renuncia, Castañeda argumentó asuntos personales. La salida se produjo de común acuerdo con la dirigencia, según la información conocida sobre la decisión.

El técnico dirigió únicamente cuatro partidos del Apertura 2026. Durante su etapa consiguió una victoria, un empate y dos derrotas.

Ante Guastatoya, Suchitepéquez comenzó abajo en el marcador después de que José Almanza convirtió un penal al minuto 41. El conjunto local reaccionó en la segunda parte y encontró el empate al 76, por medio del colombiano José Corena.

El resultado dejó al equipo en una situación complicada en la clasificación.

Suchitepéquez ocupa el penúltimo lugar del Apertura 2026, con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cinco derrotas, según los datos previos a la jornada ocho.

¡Gol de los Venados! 💥 José Corena encuentra el empate 1-1 para Suchitepéquez frente a Guastatoya. pic.twitter.com/8oRvPZSYd8 — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 10, 2026

La salida de Castañeda representa el segundo cambio de entrenador de Suchitepéquez en apenas ocho jornadas desde su regreso a la Liga Nacional.

El primer técnico en dejar el cargo fue el mexicano Héctor “Pity” Altamirano, quien había asumido para dirigir el retorno del equipo a la máxima categoría. Altamirano fue destituido el 17 de agosto, después de conseguir solamente un punto en las primeras cuatro jornadas del campeonato.

Ahora la Junta Directiva de Suchitepéquez deberá definir al tercer entrenador que tomará las riendas del equipo en el Apertura 2026, con el objetivo de salir del último lugar de la clasificación y encaminar al conjunto mazateco en su regreso a la Liga Nacional.