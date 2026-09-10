Suchitepéquez, penúltimo lugar del Apertura 2026, se queda sin técnico tras la renuncia de Manuel Castañeda

Fútbol Nacional

Suchitepéquez, penúltimo lugar del Apertura 2026, se queda sin técnico tras la renuncia de Manuel Castañeda

El entrenador presentó su renuncia después del empate ante Guastatoya y la Junta Directiva aceptó su salida este jueves; es el segundo técnico que deja al equipo en las primeras ocho jornadas.

|

time-clock

Manuel Castañeda dejó de ser el técnico de Suchitepéquez tras presentar su renuncia, que fue aceptada por la Junta Directiva. (Foto Prensa Libre: CSD Suchitepéquez)

Castañeda presentó su renuncia la noche del miércoles, después del encuentro disputado en el estadio Carlos Salazar Hijo. La Junta Directiva del conjunto mazateco aceptó su decisión este jueves, por lo que el entrenador queda desligado completamente de la institución.

En su carta de renuncia, Castañeda argumentó asuntos personales. La salida se produjo de común acuerdo con la dirigencia, según la información conocida sobre la decisión.

El técnico dirigió únicamente cuatro partidos del Apertura 2026. Durante su etapa consiguió una victoria, un empate y dos derrotas.

LECTURAS RELACIONADAS

AME5639. BOGOTÁ (COLOMBIA), 15/02/2026.- Fotografía que muestra el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante su presentación este domingo, en el recinto ferial de Corferias en Bogotá (Colombia). Trezeguet, campeón del mundo en 1998, encabezó la inauguración de la exhibición del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA, que permanecerá durante dos días en Bogotá como parte de la gira previa al Mundial de 2026. EFE/ Carlos Ortega

Fifa asegura que la decisión sobre la final de 2030 "se tomará en su debido momento"

chevron-right

¡Triunfo rojo! Municipal vence a Aurora y se afianza como líder del Apertura 2026

chevron-right

Ante Guastatoya, Suchitepéquez comenzó abajo en el marcador después de que José Almanza convirtió un penal al minuto 41. El conjunto local reaccionó en la segunda parte y encontró el empate al 76, por medio del colombiano José Corena.

El resultado dejó al equipo en una situación complicada en la clasificación.

Suchitepéquez ocupa el penúltimo lugar del Apertura 2026, con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cinco derrotas, según los datos previos a la jornada ocho.

La salida de Castañeda representa el segundo cambio de entrenador de Suchitepéquez en apenas ocho jornadas desde su regreso a la Liga Nacional.

El primer técnico en dejar el cargo fue el mexicano Héctor “Pity” Altamirano, quien había asumido para dirigir el retorno del equipo a la máxima categoría. Altamirano fue destituido el 17 de agosto, después de conseguir solamente un punto en las primeras cuatro jornadas del campeonato.

Ahora la Junta Directiva de Suchitepéquez deberá definir al tercer entrenador que tomará las riendas del equipo en el Apertura 2026, con el objetivo de salir del último lugar de la clasificación y encaminar al conjunto mazateco en su regreso a la Liga Nacional.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Antonio Ixcot

ARCHIVADO EN:

Apertura 2026 Manuel Castañeda Suchitepéquez 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM