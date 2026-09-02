Selección de Guatemala: cuántos boletos habrá disponibles para los partidos ante El Salvador y Surinam

El estadio Manuel Felipe Carrera, "El Trébol", será nuevamente la casa de la Selección Nacional de Guatemala para los partidos de la Liga de Naciones de Concacaf. Esta competición marcará el regreso oficial de la Azul y Blanco a la actividad competitiva después de casi un año de ausencia. También será el comienzo de una nueva competición oficial para el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quien se encuentra en su segundo proceso al frente del combinado nacional.

La segunda etapa de Tena al mando de la Bicolor ya tuvo sus primeros compromisos. Sin embargo, Guatemala dejó más dudas que certezas en sus cuatro amistosos recientes. Por ello, septiembre y principios de octubre serán un período clave para el equipo nacional, que participará en la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf.

La escuadra guatemalteca quedó ubicada en el Grupo B y buscará avanzar a la siguiente ronda, además de evitar el descenso a la Liga B, lo que representaría un fracaso para el proyecto deportivo. Estos compromisos serán determinantes para conocer el destino de la Selección en el torneo.

Guatemala disputará cuatro partidos en esta fase de grupos, en la que los dos mejores equipos avanzarán a la siguiente ronda. El objetivo también será mantener vivas sus aspiraciones de clasificar de forma directa a la Copa Oro 2027.

La participación del conjunto nacional en esta fase se desarrollará del 25 de septiembre al 5 de octubre, un período de diez días en el que el margen de error será mínimo. La Selección espera apoyarse en su afición y aprovechar su condición de local en el estadio "El Trébol".

Guatemala tendrá dos partidos como local y dos como visitante. En casa enfrentará a El Salvador el lunes 28 de septiembre y a Surinam el lunes 5 de octubre. En ambos compromisos, la Bicolor buscará aprovechar el respaldo de su público para obtener resultados que le permitan encaminar su clasificación.

Entradas estarían disponibles desde el 12 de septiembre

Directivos de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) informaron que las entradas para estos encuentros. Se tiene previsto que estén disponibles a partir del 12 de septiembre para que la afición pueda adquirir sus boletos.

La venta será virtual y cada persona podrá adquirir un máximo de tres boletos por partido. Según se informó, estarán disponibles un poco más de 7 mil entradas por encuentro, distribuidas de la siguiente manera:

Tribuna: 490 boletos

490 boletos Platea Sur: 2,850 boletos

2,850 boletos Preferencia: 1,412 boletos

1,412 boletos General Norte: 2,500 boletos

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los precios oficiales de las localidades para los encuentros de la Liga de Naciones de Concacaf ante El Salvador y Surinam como local.