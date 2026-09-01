Cuántos boletos podrá comprar cada persona para los partidos de la Selección de Guatemala

La expectativa de los aficionados guatemaltecos crece ante el regreso de la Selección Nacional de Guatemala a la actividad oficial. Con la próxima edición de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27, la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) dio a conocer detalles sobre la venta de entradas para los partidos que la Bicolor disputará como local en el Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

La Fedefut anunció que cada persona podrá adquirir un máximo de tres boletos por partido. Los seguidores que deseen asistir a las dos presentaciones de la Azul y Blanco en casa podrán comprar hasta seis entradas.

El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, informó que la venta de entradas será virtual. Además, anunció que los boletos estarán disponibles a partir del 12 de septiembre para los aficionados que deseen asistir a los encuentros de la Selección Nacional.

El combinado dirigido por Luis Fernando Tena buscará hacerse fuerte como local para avanzar a la siguiente ronda de la competencia y acercarse al objetivo de obtener la clasificación directa a la Copa Oro 2027.

La Bicolor recibirá a El Salvador el 29 de septiembre y enfrentará a Surinam el 5 de octubre. Ambos partidos serán fundamentales para Guatemala en su grupo, donde buscará avanzar a la siguiente fase y fortalecer sus opciones de clasificación.

La distribución de boletos será la siguiente: