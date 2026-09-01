Comunicaciones: los números del “Fantasma” Figueroa y un equipo que nunca encontró una idea de juego

La segunda etapa de Marco Antonio "Fantasma" Figueroa al frente de Comunicaciones terminó este lunes, cuando la institución crema anunció en sus redes sociales la salida del entrenador chileno. La decisión se produjo tras la derrota en el Clásico 338 ante Municipal y luego de varias semanas de resultados irregulares.

La inconformidad de la afición alba había aumentado debido al rendimiento del equipo, especialmente durante las primeras jornadas del Torneo Apertura 2026. La derrota en el clásico agudizó el desgaste en la relación entre el entrenador y los seguidores.

Figueroa llegó a inicios del 2026 con una misión: rescatar a Comunicaciones de una situación comprometida en la tabla acumulada y evitar el riesgo del descenso. El técnico chileno cumplió ese objetivo y, además, llevó al equipo hasta las semifinales del Torneo Clausura 2025.

Sin embargo, el funcionamiento colectivo del equipo no convenció. Desde su presentación, el estratega prometió una propuesta ofensiva, agresiva y protagonista, tanto de local como de visitante. Esa idea de juego no se reflejó en el terreno de juego durante los 32 encuentros que dirigió, en los que muchas veces el planteamiento fue defensivo y sin una idea clara de juego.

Durante gran parte de su gestión, Comunicaciones tuvo dificultades para desarrollar una identidad futbolística, careció de regularidad y estuvo lejos de ser un animador de la Liga. El equipo no encontró una versión sólida y competitiva bajo el mando del chileno, situación que provocó cuestionamientos de la afición.

Uno de los momentos que afectó la relación entre Figueroa y los seguidores cremas ocurrió tras el partido de ida contra Xelajú MC, por las semifinales del Torneo Clausura 2025. Comunicaciones quedó eliminado posteriormente ante el conjunto altense.

Durante la conferencia de prensa posterior a ese encuentro, el entrenador hizo declaraciones que fueron interpretadas de manera negativa por un sector de aficionados. Ese episodio deterioró aún más una relación que ya mostraba desgaste. A partir de ese momento disminuyó el respaldo al técnico chileno.

Los números de su gestión

Figueroa dirigió 32 partidos oficiales en su segunda etapa con Comunicaciones, entre el Clausura 2025 y el Apertura 2026.

Su balance fue:

14 victorias

4 empates

14 derrotas

Además, dirigió tres clásicos frente a Municipal. Ganó el primero, en su debut, pero perdió los dos siguientes, incluido el más reciente, tras el cual se anunció su salida del club.

Las estadísticas reflejan una campaña alejada de las expectativas de Comunicaciones. Aunque Figueroa cumplió con la tarea de asegurar la permanencia, no consiguió convertir al equipo en candidato constante al título.

Figueroa termina su segunda etapa

Figueroa deja a Comunicaciones en la novena posición del Torneo Apertura 2026, con siete puntos.Su segunda experiencia al frente del conjunto albo concluye después de una etapa marcada por la irregularidad. El técnico chileno llegó con el objetivo de devolverle protagonismo al club, pero no logró consolidar un equipo competitivo.

Su paso estuvo marcado por la falta de regularidad y el desgaste de su relación con la afición . La segunda etapa de Figueroa termina después de una derrota en el clásico y con Comunicaciones en la novena posición del Apertura 2026.