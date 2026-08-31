Comunicaciones confirma la salida de Marco Antonio Figueroa tras la derrota en el clásico

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Comunicaciones confirma la salida de Marco Antonio Figueroa tras la derrota en el clásico

El chileno dejó el cargo con los cremas en el noveno puesto, mientras Municipal tomó el liderato y San Pedro continúa sorprendiendo en el Apertura 2026.

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COMUNICACIONES VS MALACATECO. Se cubri el partido de futbol de Liga Nacional entre Comunicaciones y Malacateco, vlido por la jornada 11 del Clausura 2025/26. Al finalizar, el marcador fue favorable para Comunicaciones 3-2. En la imagen, ambiente previo al partido, Marco Antonio Figueroa, El Fantasma, entrenador de Comunicaciones. Juan Diego Gonzlez. 040326

Marco Antonio Figueroa dejó oficialmente la dirección técnica de Comunicaciones después de la derrota ante Municipal en el clásico 338. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Comunicaciones confirmó oficialmente este lunes la salida de Marco Antonio Figueroa, luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para finalizar su vínculo.

La decisión llega después de la derrota ante Municipal en el clásico 338, un resultado que profundizó la crisis del conjunto crema.

El chileno deja al equipo tras un complicado inicio en el Torneo Apertura 2026, con tres derrotas y ubicado en la novena posición de la tabla.

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Su segundo ciclo al frente de Comunicaciones tuvo como principal logro haber contribuido a salvar al club del descenso durante el torneo anterior.

La derrota en el clásico también contrastó con el momento que vive Municipal.

Los rojos se impusieron como visitantes y tomaron en solitario el liderato de la clasificación, en una reacción importante después de su eliminación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

La jornada también confirmó a San Pedro como una de las grandes revelaciones del campeonato. El recién ascendido venció a Antigua GFC, terminó con el invicto del equipo dirigido por Mauricio Tapia y alcanzó los 12 puntos, igualado con los coloniales. El proyecto de Edwin Vásquez comienza a dar resultados en la máxima categoría.

Otro equipo que atraviesa un momento diferente es Deportivo Marquense, que después de un mal comienzo ha conseguido tres victorias consecutivas y ya se encuentra en zona de clasificación. El cambio de técnico ha generado una reacción en los leones, que empiezan a dejar atrás su complicado arranque.

La sexta jornada, por lo tanto, dejó movimientos importantes en distintos sectores de la tabla: Municipal mira a todos desde arriba, Comunicaciones deberá buscar un nuevo rumbo y equipos como San Pedro y Marquense confirman que quieren convertirse en protagonistas del Apertura 2026.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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