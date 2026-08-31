Luka Plantić rompe el silencio tras perder su invicto ante Lester Martínez: “Hasta en la derrota se aprende”

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Luka Plantić rompe el silencio tras perder su invicto ante Lester Martínez: “Hasta en la derrota se aprende”

El croata Luka Plantić sufrió la primera derrota de su carrera profesional al caer por nocaut en el décimo asalto ante el guatemalteco Lester Martínez.

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AMDEP1665. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 29/08/2026.- Luka Plantic de Croacia reacciona este sábado, antes de una pelea por el título mundial interino peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), frente a Lester Martínez de Guatemala, en el Galen Center en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Jordy Marsono

“Volveremos más fuertes”: el mensaje de Luka Plantić después de ser noqueado por Lester Martínez.(Foto Prensa Libre: EFE).

El boxeador croata de 29 años Luka Plantić sufrió el sábado pasado la primera derrota de su carrera profesional frente al guatemalteco Lester Martínez, durante una velada de boxeo en el Gala Center de Los Ángeles, Estados Unidos.

Plantić llegó al combate con la misión de arrebatarle a Martínez el título mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Sin embargo, el guatemalteco se impuso y obtuvo la victoria por nocaut en el décimo asalto, en una pelea programada a 12 asaltos.

Con este resultado, el europeo perdió su condición de invicto como profesional. Antes de enfrentar a Martínez, Plantić registraba 13 victorias sin derrotas, 10 de ellas por nocaut.

Tras la derrota, el boxeador croata agradeció el apoyo de sus seguidores por medio de sus redes sociales. “¡Gracias a todos por su apoyo! Lamentablemente esta vez no salió como queríamos, pero hasta en la derrota se aprende. ¡Vamos, aún más fuertes y aún más motivados!”, expresó Plantić.

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El púgil también agradeció a quienes lo acompañaron durante la preparación y el combate. “De nuevo, un gran agradecimiento a todos los que estuvieron con nosotros y nos brindaron apoyo”, añadió.

Lester Martínez, por su parte, mantiene su paso invicto y el título mundial interino supermediano del CMB.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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