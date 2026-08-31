Quién podría ser el próximo rival de Léster Martínez tras derrotar a Plantić y qué dijo sobre pelear en Guatemala

Léster Martínez apenas acababa de celebrar su victoria número 21, la 17 por la vía del nocaut, y conservar el invicto cuando el futuro comenzó a tocar su puerta. Después de defender con éxito su título mundial interino supermediano del CMB ante Luka Plantić, el guatemalteco ya tiene la mirada puesta en grandes desafíos.

En el horizonte ya suenan nombres como Saúl Canelo Álvarez, Christian Mbilli —con quien Martínez empató en el 2025— y el estadounidense de origen mexicano Diego Pacheco, uno de los boxeadores que ya manifestó interés en enfrentarlo. Además, surge la posibilidad de enfrentar al mexicano Jaime Munguía.

“Voy en camino”, fue el mensaje que dejó Martínez para el resto de los supermedianos. El petenero sabe que su triunfo ante Plantić fue seguido con atención por quienes esperan conocer cuál será el próximo paso de un boxeador de élite mundial.

Hay otra posibilidad que ilusiona especialmente a los aficionados: pelear en Guatemala. Consultado sobre si prefería presentarse en su país o buscar inmediatamente una pelea con uno de los grandes nombres de la división, Léster no escondió su entusiasmo. “Ambas son importantes, pero yo creo que ahorita sí posiblemente podríamos pelear en Guatemala. Vamos a pelear en Guatemala”, declaró.

Reconoce a croata

La victoria ante Plantić, sin embargo, dejó claro que el camino no será sencillo. Martínez reconoció la calidad y la pegada del croata, un rival al que había estudiado antes de subir al ring. La estrategia fue evitar quedar atrapado en las cuerdas y responder a una pelea física que terminó inclinándose a favor del campeón guatemalteco.

Parte fundamental de este crecimiento ha sido su incorporación al equipo de Brian BoMac McIntyre. Léster destacó la exigencia y el compromiso de trabajar junto a uno de los equipos más reconocidos del boxeo, una experiencia que también le permitió compartir entrenamientos y aprendizajes con figuras como Terence Crawford. A ese proceso se suma el respaldo de personas cercanas a su carrera, como Esaú Diéguez y Héctor Arreola.

La noche en Los Ángeles también dejó una imagen que Martínez difícilmente olvidará. El Galen Center se llenó de banderas de Guatemala y el boxeador sintió que, lejos de casa, peleaba prácticamente como local.

Guatemala celebra a Léster

Cientos de migrantes guatemaltecos salieron eufóricos del Galen Center de Los Ángeles después de ver a Léster Martínez defender su título mundial interino. La celebración continuó fuera de la arena. Los medallistas olímpicos Adriana Ruano y Jean Pierre Brol estuvieron presentes en Los Ángeles para respaldar a Martínez.