“Guatemala, hoy defendimos lo nuestro”: Lester Martínez celebra su nocaut ante Plantić

Lester Martínez retuvo este sábado su título interino supermediano del CMB en el USC Galen Center de Los Ángeles, al vencer por nocaut técnico al croata Luka Plantić en el décimo round.

Miles de guatemaltecos que viajaron desde distintos lugares llenaron el recinto para apoyar al campeón petenero. Lester tomó el micrófono entre la ovación de su gente y expresó: "Gracias Guatemala por acompañarme. Guatemala, hoy defendimos lo nuestro".

"Estoy muy contento por todo el apoyo que han demostrado. Este apoyo es lo que todos los atletas guatemaltecos necesitamos", afirmó Lester, visiblemente emocionado tras una actuación que lo consolida como uno de los mejores boxeadores de la categoría supermediana en el mundo.

El round que lo definió todo

El campeón también tuvo palabras de respeto para su rival. "La verdad mis respetos para Luka pega y pega muy fuerte ya sabía de sus capacidades" señaló Lester quien también dedicó un mensaje al croata. "Espero que se encuentre bien él y su familia" agregó.

Sobre el momento decisivo Lester fue claro. "Fue decisión del réferi parar la pelea. Estábamos haciendo un gran trabajo ambos pero poco a poco fui aumentando los golpes y terminé ganando gracias a Dios" afirmó el campeón describiendo el décimo asalto que cambió el rumbo de la noche.

Con el título retenido la mirada de Lester ya apunta hacia lo que viene. "Ya cumplimos con la primera pelea ahora vamos con la segunda. Ya sea Canelo o Mbilli cualquiera de los dos que se venga el que sea" sentenció el campeón dejando claro que su ambición va mucho más allá de este título interino.

El mensaje para Guatemala

"Chapines gracias por su apoyo de todo corazón a todos los que viajaron de diferentes estados y vinieron a todos los que estaban en Guatemala o cualquier país no saben qué buena sensación es verlos acá" expresó Lester con la voz entrecortada en uno de los momentos más emotivos de la noche.

"Gracias Guatemala por acompañarme" concluyó Lester Martínez en lo que fue el cierre perfecto de una noche que quedará grabada para siempre en la historia del boxeo guatemalteco y que abre las puertas a una nueva etapa en la carrera del campeón petenero.