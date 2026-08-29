¡Histórico! Lester Martínez noquea a Plantić y retiene su título del CMB

Lester Martínez escribió una página histórica para el boxeo guatemalteco este sábado 29 de agosto. El petenero retuvo su título interino del CMB supermediano al vencer por nocaut técnico al croata Luka Plantić en el décimo round a los 2:23 minutos del asalto en lo que fue además la primera derrota profesional del croata que llegaba invicto al combate con 13 victorias y 10 nocauts.

El combate tuvo un inicio muy parejo con ambos peleadores tanteándose en los primeros rounds. Plantić destacó con su velocidad en los primeros asaltos pero Lester respondió con rapidez y fue creciendo en el combate hasta tomar el control en los rounds centrales con combinaciones más efectivas y precisas.

La estadística reflejó el dominio del guatemalteco. Martínez conectó al rededor de 210 golpes de 700 lanzados para una efectividad del 40% mientras que Plantić apenas conectó 110 de 585 lanzados con un 12% de efectividad en lo que fue una diferencia notable que se fue haciendo más evidente con el paso de los rounds.

La noche más importante de Lester

En el séptimo y octavo round Lester encontró el paso del combate y un potente gancho hizo tambalear al croata por primera vez generando la mayor emoción de la noche. El guatemalteco fue en busca del nocaut presionando con golpes al cuerpo y a la cabeza sin encontrar el final en esos asaltos.

El décimo round fue definitivo. Lester conectó una combinación demoledora que mandó a la lona a Plantić. El croata se levantó e intentó continuar pero su cuerpo no respondió y el árbitro detuvo el combate a los 2:23 minutos del décimo asalto para darle la victoria al guatemalteco.

PL / ProBoxTV

Con esta victoria Lester Martínez actualiza su récord a 21 victorias 0 derrotas y 1 empate con 17 nocauts en lo que es la actuación más importante de su carrera profesional. El guatemalteco retuvo el cinturón interino del CMB supermediano y se posiciona como uno de los grandes nombres de la división de las 168 libras.