Léster Martínez vs. Luka Plantić: qué está en juego en la pelea de este sábado

Léster Martínez afrontará este sábado 29 de agosto una de las pruebas más importantes de su carrera. El guatemalteco expondrá por primera vez su título interino supermediano del CMB ante el invicto croata Luka Plantić, en Los Ángeles.

Martínez llega con 20 victorias, 16 por nocaut, y un empate. Plantić también subirá al cuadrilátero sin conocer la derrota, con 13 triunfos, 10 de ellos antes del límite. Uno de los dos pondrá fin a la noche con su invicto en riesgo.

¿Qué está en juego?

Léster Martínez pondrá en juego por primera vez su título interino supermediano del CMB, mientras que ambos boxeadores expondrán su condición de invictos. El guatemalteco suma 20 victorias y un empate, mientras que Plantić acumula 13 triunfos.

Además del cinturón, el ganador podría quedar en una posición privilegiada para buscar el título mundial absoluto de las 168 libras. Para Martínez, una victoria significaría dar otro paso importante en busca de una pelea ante los grandes nombres de la división.

Los datos del combate

Lester Martínez vs. Luka Plantić

Fecha: Sábado 29 de agosto de 2026

Lugar: USC Galen Center Los Ángeles California

Sigue el EN VIVO del combate através de Prensalibre.com desde las 5:00 PM hora Guatemala

El ganador del combate de este 29 de agosto quedaría en una posición privilegiada para buscar una pelea por el título mundial absoluto de la categoría. Martínez ya tiene en mente sus próximos objetivos. "Ganando esta pelea tendré la oportunidad de enfrentarme contra Canelo o Mbilli" afirmó el guatemalteco dejando claro que su ambición.