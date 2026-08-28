Lester Martínez vs. Luka Plantić: así fue el pesaje antes de la pelea por el título

Todo está preparado para una de las peleas más importantes en la carrera del boxeador guatemalteco Lester Martínez, quien este sábado 29 de agosto se enfrentará al invicto croata Luka Plantić en el Galen Center de Los Ángeles, California, en la pelea estelar de una cartelera que promete grandes emociones.

El pugilista nacional hará la primera defensa de su título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un combate de pronóstico reservado entre dos peleadores que no conocen la derrota en el profesionalismo.

Durante el pesaje oficial de este viernes, ambos boxeadores demostraron su preparación física y cumplieron sin inconvenientes con el límite de la división. Lester Martínez registró 167.2 libras, mientras que Luka Plantić marcó 167 libras, por lo que ambos están en condiciones de subir al cuadrilátero en busca de la victoria.

Además del pesaje, los dos pugilistas protagonizaron su último careo oficial previo al combate, en el que mostraron seguridad, concentración y confianza en conseguir el triunfo en una pelea que podría marcar el rumbo de sus carreras.

Invictos frente a frente

La expectativa es alta debido a que ambos llegan con récords impecables. El croata Luka Plantić, de 29 años, acumula 13 victorias, ninguna derrota y 10 triunfos por nocaut y se consolida como uno de los contendientes más peligrosos de la categoría.

Por su parte, Lester Martínez, de 30 años, posee un récord profesional de 20 victorias, un empate y ninguna derrota, con una trayectoria que le ha permitido posicionarse entre los mejores supermedianos del momento.

Las características físicas también hacen prever un enfrentamiento equilibrado. El guatemalteco mide 1.73 metros, mientras que Plantić mide 1.81 metros, factor que intentará aprovechar durante el combate.

Lester Martínez pesaje. (Foto Prensa Libre: Cortesía Levi Ventura).

La pelea no solo pone en juego el cinturón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sino también la posibilidad de acercarse a los nombres más importantes de la división supermediana.

El vencedor quedará en una posición privilegiada para aspirar a un combate de alto perfil frente al francés Christian Mbilli, actual campeón en las 168 libras, o incluso ante el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, considerado uno de los mejores boxeadores de su generación y una de las máximas figuras de este deporte en la historia reciente.

Por ello, la tensión y la expectativa son máximas en ambos campamentos, conscientes de que una victoria puede representar la oportunidad más importante de sus respectivas carreras.

Horario y transmisión

La cartelera comenzará a las 18 horas de Guatemala, aunque se estima que la pelea estelar entre Lester Martínez y Luka Plantić podría comenzar entre las 20 y las 21 horas, dependiendo de la duración de los combates preliminares. Los aficionados podrán seguir la velada a través de las plataformas de ProBox TV, que transmitirá el evento para Guatemala y el resto del mundo.

Todo está listo para una batalla que promete intensidad, poder de golpeo y emociones durante cada asalto. Tras superar la báscula y protagonizar el último careo previo al combate, Lester Martínez y Luka Plantić dejaron claro que su objetivo es salir con la mano en alto y conservar o conquistar el cinturón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.