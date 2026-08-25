Dónde ver la pelea de Lester Martínez ante Luka Plantić en Guatemala

La afición guatemalteca volverá a contener la respiración este sábado 29 de agosto, cuando el pugilista petenero Lester Normandy Martínez Tut regrese al cuadrilátero por segunda ocasión en el 2026 para enfrentar al invicto croata Luka Plantić.

Martínez hará la primera defensa de su título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cinturón que conquistó en marzo último. El guatemalteco buscará conservar el título frente a Plantić, quien también permanece invicto en el profesionalismo.

Martínez conquistó el cinturón interino supermediano del CMB en marzo, cuando derrotó al estadounidense Immanuwel Aleem por decisión unánime. La victoria le permitió al petenero convertirse en campeón mundial interino.

Cinco meses después, Martínez volverá al cuadrilátero con el objetivo de conservar la corona y extender su invicto. El guatemalteco tiene un récord profesional de 20 victorias, un empate y ninguna derrota. De sus triunfos, 16 han sido por nocaut. El croata Luka Plantić acumula 13 victorias y ninguna derrota, con 10 triunfos por nocaut.

Martínez y Plantić protagonizarán el combate estelar de la cartelera que se disputará en el Galen Center, en Los Ángeles, California. Además del cinturón interino del CMB, el vencedor podría acercarse a una oportunidad por el campeonato mundial absoluto de la división supermediana.

¿Dónde ver la pelea de Lester Martínez?

El combate entre Lester Martínez y Luka Plantić se disputará este sábado 29 de agosto como pelea estelar de la cartelera. Está programado a un máximo de 12 asaltos, aunque la hora dependerá de la duración de los combates preliminares.

Se estima que el petenero ingrese al cuadrilátero entre las 20 y 21 horas de Guatemala. La transmisión para Guatemala estará disponible por medio del canal oficial de YouTube de ProBox TV, con señal en inglés y español.