Léster Martínez defiende su trono y apunta al título mundial absoluto del CMB “Ya me siento listo”

Léster Martínez ya no pelea por llegar a la cima: pelea por quedarse en ella. El próximo sábado 29 de agosto, en el Galen Center, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el guatemalteco defenderá por primera vez su título mundial interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), ante el invicto croata Luka Plantic, en la pelea más importante de su carrera desde su histórica consagración.

El reto es mayúsculo, pero Martínez llega convencido de que está preparado para defender su trono. En entrevista con Prensa Libre, habló de su rival, de una posible revancha contra Christian Mbilli y de la preparación junto a Terence Crawford.

También dejó claro que el respaldo de los guatemaltecos será una motivación extra para buscar otra victoria. Su confianza está por las nubes y su objetivo es uno solo: subir al ring, defender el cinturón y demostrar que sigue siendo el dueño del trono mundial interino.

Y hay algo más: Martínez asegura que desde hace mucho se siente listo para ir por el siguiente gran desafío, el título mundial absoluto del CMB.

¿Cómo está viviendo estos últimos días de cara a la defensa de su título mundial?

Hemos bajado la carga, la presión, y el ritmo. Me siento muy contento porque mi siguiente pelea. Vamos a llegar en óptimas condiciones, mejor que la vez pasada, contra un gran rival, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer para poder ganar.

Esta pelea frente a Plantic, ¿puede obligarle a mostrar una versión diferente a lo que fue contra Immanuwel Aleem y Christian Mbilli, sus últimos dos rivales fuertes?

Hemos hecho un poco mejor las cosas. Creo que la mentalidad, la exigencia, la preparación, el tiempo, todo hemos tratado de hacerlo bien para hacer una mejor pelea y porque vamos a defender muy bien ese título mundial interino.

¿Qué representa enfrentar a Luka Plantic?

Somos dos boxeadores que llegan en su mejor momento, ninguno conoce la derrota. Eso abre un poco más el morbo todavía y la ambición de mantenerlo de mi parte y, de igual manera, él va a buscar lo mismo. Pero aquí, en fin de cuentas, lo que nos interesa es llegar con ese nivel y bien preparados psicológicamente.

a cuidad de Colorado, en Estados Unidos, ha sido la base del campamento para Léster Martínez. junto a otros boxeadores.. (Foto Prensa Libre: cortesía Matthew Bills).

¿Cómo trabaja Léster para mantener la calma durante la preparación y en la pelea, para mantener el cero después de 21 peleas como profesional?

El compromiso aumenta más cuando vas a pelear contra un boxeador invicto y que viene bien, que trae muchos nocauts, que antes del profesional representó mucho en el boxeo amateur. Antes, los que veníamos subiendo era de que “yo voy a vencer a este rival por ganar el título”. Ahora es a mí al que quieren derrotar para quitarme el título.

Todo eso tiene mucho que ver y digo: este, él viene con una buena racha, pero yo voy a defender mi título como pueda. Me preparé bien, esta pelea representa mucho.

¿Siente que hay una cuenta pendiente con el francés Christian Mbilli después de ese empate o ya quedó saldada?

Esa no está saldada todavía. Quiero volver a enfrentarlo y buscar ganarle. El camino nos cruzará en su momento.

¿Cómo visualiza también a Plantic, con unas características y nivel similares?

Sí, va a ser la segunda vez que enfrentamos a un boxeador europeo. Lo único que nos hace diferente con Plantic es que yo soy de América, él es de Europa. Conocemos su boxeo, la técnica, entre otros tipos de cosas. Así que creo que ya cuando estemos en el ring se va a ver todo eso.

Antes era el sparring de Terence Crawford y hoy es al revés. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de su manera de entrenar y de ir entendiendo un poco más el boxeo trabajando al lado de él?

Son muchas cosas que se aprenden, tantas cosas y que nunca dejas de aprender. Incluso,mi primer campamento con ellos, yo no era su sparring. Él ocupaba a otras personas por el tipo de boxeador que iba a enfrentar, pero a través del tiempo ya nos íbamos conociendo más.Psicológicamente te sube por arriba del mil, sabiendo que, si estás haciendo lo que hacía un campeón indiscutido, ¿cómo alguien te va a venir a ganar? Y no te puedes permitir perder con quien sea.

La comunidad de Léster Martínez ha crecido, las expectativas son grandes. ¿Cómo maneja ese compromiso de no fallar, pero también la posibilidad de que las cosas no salgan como las tiene previstas?

Soy una persona que trata de mantenerse siempre positiva y de que pase lo que pase va a ser para bien y no para mal. Solo Dios sabe qué es lo que va a pasar. Pero mientras que uno tenga vida y salud para poder hacer lo que está haciendo, hay que hacerlo con ganas y con fe.

¿Qué hace hoy diferente dentro del ring a lo que no hacía al inicio?

Cuando me tocaba hacer campamento, no era de preparación por mí, sino que era por Crawford. Aproveché eso, vengo aprendiendo de ellos. Significa mucho estar en este gran equipo. Es una exigencia diaria y se siente genial que ellos mismos digan: “Hoy estamos aquí por ti”. Pero también se siente un gran compromiso.

¿Qué tendría que demostrar Léster Martínez para sentirse listo e ir por el título mundial absoluto?

Bueno, yo ya me siento listo desde hace mucho. No me siento listo solo por esta pelea, pero después de esta pelea mi seguridad y mi actitud van a mejorar y mi compromiso, por supuesto, va a mejorar más.

¿Cómo hay que manejar los nervios o el pánico escénico ante un público que la mayoría estará a su favor?

Se siente genial el saber que habrá mucha gente. Saber que va a haber mucha gente chapina me motiva, Quiero darles esa satisfacción y ese buen sabor de boca ese día.

"Léster está listo"

Uno de los responsables de mantener a Léster Martínez en las mejores condiciones físicas y técnicas es el huehueteco Esaú Diéguez, quien lleva varios años trabajando junto al boxeador petenero. Después de conquistar el histórico título mundial interino, ambos afrontan ahora el reto de conservar el cinturón.

Diéguez afirmó que la etapa del campamento realizada en Colorado ha sido de mucha exigencia, pero aseguró que Martínez se encuentra listo para el esperado combate frente al croata Luka Plantić.

“Ha sido un campamento perfecto. Hemos trabajado de la mejor manera en las montañas de Colorado Springs, donde realizamos la etapa más exigente de la preparación. Léster ya está listo, solo falta agregar algunos detalles para llegar bien a la pelea”, afirmó.

Junto a Diéguez también trabaja el guatemalteco Héctor Arreola, quien ha sido parte de la formación de Martínez y ahora vive de cerca esta nueva etapa de su carrera. Arreola continúa aportando sus conocimientos como parte del equipo encargado de mantener al boxeador en el más alto nivel.

“Contento de estar viviendo en primera fila estos momentos y de acompañarlo en la defensa de su título mundial interino. También de hacer equipo con Esaú Diéguez, una persona de mucha experiencia”, comentó Arreola.

Destaca el respaldo del equipo BMB

Diéguez también resaltó que detrás de la preparación de Martínez se encuentra la experiencia del equipo BMB, encabezado por Brian BoMac McIntyre y Terence Crawford, quienes han seguido de cerca el proceso y aportado sus conocimientos en el camino del guatemalteco hacia la élite del boxeo.

“Quiero destacar el trabajo del equipo BMB, que integran Terence Crawford y Brian BoMac McIntyre, quienes también son parte de esto. Ellos siempre están presentes en cada paso que da Léster Martínez”, mencionó Diéguez.

De esta manera, Martínez afrontará la defensa de su título mundial interino respaldado por un equipo que combina el trabajo de los guatemaltecos Esaú Diéguez y Héctor Arreola con la experiencia internacional de McIntyre y Crawford.