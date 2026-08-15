Luka Plantić desafía a Lester Martínez: “La noche será de Croacia, no de Guatemala”

La pelea entre Lester Martínez y Luka Plantić cobra intensidad a semanas del combate. El croata grabó un video desde su campamento con un mensaje directo para el guatemalteco. El duelo está programado para el 29 de agosto en Los Ángeles.

"La noche de Guatemala cambiará. No será la noche de Guatemala sino la de Croacia" afirmó Plantić. El mensaje fue dirigido directamente a Lester Martínez antes del combate.

El croata también mencionó a Terence Crawford quien mantiene una relación de mentoría con Lester Martínez. Plantić dejó claro que su presencia no lo intimida de cara al combate.

"No creas que Crawford te ayudará. Solo seremos tú y yo cuando suene el campanazo" señaló Plantić. Fue el mensaje más directo de su declaración previa al combate.

LUKA PLANTIĆ JUST SENT A CHILLING MESSAGE TO LESTER MARTINEZ 🇭🇷🔥



It’s not going to be a night for Guatemala. It’s going to be a night for Croatia.



Plantić says Martinez had to bring Terence Crawford into camp because he’s afraid, but when the bell rings on August 29, it will… pic.twitter.com/Bqgl9yFPaa — ProBox TV (@ProBox_TV) August 14, 2026

El duelo se disputará el 29 de agosto en el USC Galen Center de Los Ángeles. El título interino del CMB supermediano estará en juego. Será la primera defensa del cinturón para Lester Martínez.

Plantić llega invicto con 13 victorias y 10 nocauts. También ostenta el título internacional del CMB. Es el rival más exigente al que se ha enfrentado el guatemalteco en su carrera.

Por su parte Lester Martínez también llega invicto con 20 victorias 0 derrotas 1 empate y 16 nocauts habiendo conquistado el título interino del CMB supermediano tras vencer por decisión unánime a Immanuwel Aleem.

El combate pondrá frente a frente a dos peleadores invictos con títulos del CMB. Ambos llegan en el mejor momento de sus carreras. Una victoria podría abrirle las puertas a una pelea por el título mundial.