“Esta es la pelea más importante”: Lester Martínez se prepara para defender su título del CMB

El boxeador guatemalteco Lester Martínez afronta uno de sus combates más importantes de su carrera profesional. El próximo 29 de agosto, en Los Ángeles, California, el campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) defenderá por primera vez su cinturón frente al invicto croata Luka Plantić, en un combate entre dos peleadores que aún no conocen la derrota.

Martínez, originario de Petén, llega a este compromiso con un récord de 20 victorias, 16 por nocaut, y un empate, números que lo han consolidado como una de las principales figuras del boxeo guatemalteco. Por su parte, Plantić, conocido como "The Thunder", presenta una marca de 13 triunfos sin derrotas, 10 por la vía rápida, y ostenta el título internacional del CMB.

Además de la defensa del campeonato interino, el combate representa una oportunidad para el pugilista nacional, ya que una victoria podría acercarlo a una futura disputa por el título mundial absoluto del CMB en la categoría supermediana.

Durante una conferencia de prensa, el entrenador guatemalteco Esaú Díeguez destacó el trabajo efectuado durante la preparación y aseguró que Martínez está listo para afrontar el desafío.

“Estamos en la etapa más fuerte de los entrenamientos. Lester ya está listo, pero todavía estamos ajustando algunos detalles. Él estará defendiendo el título de campeón mundial interino, está motivado y preparado para este gran reto”, expresó Díeguez.

Las palabras del entrenador reflejan la confianza del equipo ante una pelea que podría marcar un momento importante en la carrera del representante nacional.

"Esta pelea ya involucra mucho más"

Durante la conferencia, Martínez explicó que este compromiso tiene un significado distinto de los anteriores debido a la responsabilidad que implica defender un título mundial. “Esta pelea ya no es solo una pelea. Esta pelea ya involucra mucho más”, afirmó Martínez, al referirse a la magnitud del combate.

El campeón interino señaló que, aunque cada una de sus presentaciones ha sido importante, ahora existe una presión adicional porque le corresponde defender el cinturón que trabajó durante años para conquistar.

Martínez también reveló que su preparación ha sido diferente de la de otros campamentos, principalmente por el nivel de exigencia física y mental que requiere una pelea de esta categoría.

“Hacer este tipo de campamentos determina el resultado de una pelea. Nos estamos preparando muy bien para llegar al cien por ciento. Estamos trabajando en un lugar donde también entrenó Terence Crawford y nos sentimos muy preparados para lo que viene”, comentó el boxeador guatemalteco.

Una preparación integral

Martínez destacó la evolución de su equipo de trabajo. El petenero aseguró que cuenta con un grupo multidisciplinario que le permite optimizar su rendimiento.

Además de sus entrenadores, trabaja con médicos, nutricionistas, fisioterapeutas y especialistas en recuperación física, e incorpora herramientas y métodos que antes no formaban parte de sus procesos de preparación.

“Esta preparación ha sido muy fuerte tanto física como mentalmente. Ha sido similar a otros campamentos, pero esta vez hemos dado un esfuerzo extra. He exigido más de mí mismo para llegar en las mejores condiciones”, explicó.

El campeón también destacó que las expectativas sobre su carrera han crecido en los últimos meses. “Las expectativas son mayores ahora, pero nuestra meta es seguir haciendo bien las cosas, entrenar de la mejor manera y llegar en óptimas condiciones para la pelea”, añadió.

La motivación de enfrentar a otro invicto

El combate ante Plantić tendrá un ingrediente especial: ambos pugilistas llegarán al cuadrilátero sin conocer la derrota en el profesionalismo.

Para Martínez, esta situación representa una motivación adicional. “No será la primera vez que enfrente a un boxeador invicto. Eso te motiva aún más y creo que la gente verá una mejor versión de mí que en la última pelea”, aseguró.

El guatemalteco también reconoció que la presión aumenta conforme avanza su carrera, especialmente ahora que debe defender un campeonato mundial. Sin embargo, considera que esa responsabilidad puede convertirse en un impulso para seguir creciendo.

La experiencia ante Christian Mbilli como aprendizaje

Martínez fue consultado sobre el significado de enfrentar de nuevo a un rival europeo después de la experiencia frente a Christian Mbilli, combate que considera una fuente de aprendizaje.

“Entendí que cada día tengo que hacer mejor las cosas. Aprendimos mucho de aquella experiencia y en esta pelea vamos a sorprender a mucha gente”, afirmó.

Con ese antecedente como referencia, el campeón interino confía en que mostrará una versión más completa sobre el cuadrilátero. “Creo que vamos a hacer las cosas muy bien. Vamos a sorprender a todos los que verán esta pelea desde distintos países. Ya lo verán”, expresó.

Martínez reconoció que los nervios forman parte de cada pelea, aunque con la experiencia ha aprendido a manejarlos mejor. “Hay momentos en los que el cuerpo te dice que no, pero la mente y el corazón te dicen que sí. Por eso creo que se va a desarrollar una gran pelea”, afirmó.

El pugilista nacional también compartió la costumbre que mantiene antes de cada combate. “Me siento con más fortaleza cuando camino hacia el ring. Siempre doy el primer paso con el pie derecho y cuando toco el cuadrilátero con el guante me persigno. Le dejo todo a Dios”, comentó.

Con el cinturón interino del CMB en juego y la posibilidad de acercarse a una disputa por el título mundial absoluto, Martínez se prepara para una noche que podría convertirse en uno de los capítulos más importantes de su carrera. El próximo 29 de agosto, en Los Ángeles, buscará defender su corona, mantener su invicto y continuar su camino hacia el título mundial.