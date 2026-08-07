Allan Maldonado logra medalla de oro para Guatemala: así está el medallero nacional en Santo Domingo 2026

La delegación de Guatemala sigue brillando en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. A falta de una jornada para que finalice la competencia regional, los atletas nacionales continúan sumando éxitos en distintas disciplinas y consolidan una de las participaciones más destacadas del país en la historia de estas justas deportivas.

Durante la penúltima jornada de actividades, Guatemala alcanzó las 16 medallas de oro gracias a la sobresaliente actuación del karateca Allan Maldonado, quien se proclamó campeón en la modalidad de kumite -75 kilogramos, subió a lo más alto del podio y aportó una nueva presea dorada para el país.

La cosecha de medallas también continuó con importantes resultados en otras disciplinas. En squash femenino por equipos, las atletas Tabita Gaitán, Winifer Bonilla y Darlyn Sandoval consiguieron una valiosa medalla de bronce tras ubicarse en la tercera posición de la competencia.

En canotaje femenino, las deportistas Nataly González, Génesis López, Kely Bolvito y Katerin Osorio consiguieron el tercer lugar en la prueba de K4 500 metros y aportaron otra medalla de bronce para la delegación guatemalteca.

Las alegrías en el agua no terminaron ahí. Nataly González y Katerin Osorio volvieron a subir al podio al conquistar una nueva medalla de bronce en la modalidad de K2 femenino 500 metros, resultado que demuestra el crecimiento y la competitividad del canotaje nacional en el ámbito regional.

El squash masculino también aportó al medallero nacional. El equipo integrado por Josué Enríquez, Alejandro Enríquez y José Toscano consiguió la medalla de bronce tras una destacada actuación colectiva que permitió a Guatemala finalizar entre las mejores selecciones del torneo.

Guatemala mantiene una actuación memorable

Con estos resultados, Guatemala continúa consolidándose como una de las delegaciones protagonistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los atletas nacionales han permitido que el país mantenga un crecimiento constante en el medallero general.

Hasta el momento, el balance para Guatemala es de:

🥇 16 medallas de oro

🥈 30 medallas de plata

🥉 42 medallas de bronce

A falta del último día de competencia, Guatemala mantiene vivas las esperanzas de aumentar su cosecha de medallas y cerrar una participación memorable en Santo Domingo 2026. La delegación nacional continúa dejando en alto el nombre del país y demuestra talento, determinación y espíritu de lucha en cada escenario deportivo.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe han vuelto a convertirse en una vitrina para el deporte guatemalteco, que una vez más confirma su crecimiento y su capacidad para competir al más alto nivel de la región. El objetivo ahora es terminar de la mejor manera posible y seguir escribiendo páginas doradas en la historia del deporte nacional.