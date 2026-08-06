Jorge Vega brilla en gimnasia artística y conquista su segundo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La gimnasia artística guatemalteca sumó otra medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a la gran actuación de Jorge Alfredo Vega López, originario de Sacatepéquez, quien conquistó su segunda presea dorada y elevó a 15 los oros de Guatemala en la competición centroamericana y caribeña.

Vega se impuso a sus rivales en la final tras ejecutar una rutina con precisión y control, que le permitió recibir la puntuación más alta de la prueba y subir de nuevo a lo más alto del podio. Desde el inicio de su presentación mantuvo el dominio de la rutina y completó su participación con el resultado que le permitió obtener otra medalla de Oro para Guatemala.

Con esta victoria, el atleta nacional sumó su segunda medalla de oro en Santo Domingo 2026 y se mantiene entre los representantes de la gimnasia guatemalteca que han obtenido preseas en la competición. Su desempeño recibió el reconocimiento del público presente, que aplaudió su ejecución al concluir una de las finales de la jornada.

El triunfo de Vega representa, además, la primera medalla de oro del día para Guatemala, resultado que incrementó la cantidad de preseas de la delegación en el medallero general. La nueva medalla se suma a la trayectoria internacional del gimnasta, quien ha representado a Guatemala en competencias continentales.

La segunda presea dorada de Vega López en Santo Domingo 2026 incrementó la cosecha de Guatemala y se agregó a los resultados obtenidos por los atletas nacionales en diferentes disciplinas.

VEGA, ¡¡¡ORO!!! ¡DE NUEVO! 🥇👑 Jorge Vega, campeón de salto en la gimnasia artística masculina. Magistral faena del guatemalteco que gana su segundo oro en Santo Domingo. Gracias Jorge por demostrarnos que con trabajo duro y constancia se materializan los sueños. 🇬🇹💙… pic.twitter.com/QeWJL8kavC — C O G (@COGuatemalteco) August 6, 2026

La actuación del gimnasta sacatepequense amplía sus resultados en la gimnasia artística centroamericana y caribeña y le permitió aportar otra medalla de oro a la delegación nacional.

Guatemala en lo más alto

Guatemala continuó ampliando su cosecha de medallas con actuaciones en distintas disciplinas.

La fondista Viviana Aroche conquistó la medalla de plata en los 10 mil metros femeninos, en una prueba exigente.

El primer lugar fue para la mexicana Laura Galván con un tiempo de 34:2606. Viviana registró un tiempo de 34:26.12 y la venezolana Edymar Brea cerró el podio con bronce con un tiempo de 34:27.06.

La gimnasia artística también sumó una presea con Brithany Polanco, quien obtuvo la medalla de bronce en la final de viga.

La navegación a vela aportó dos podios para Guatemala.

David Hernández consiguió la medalla de bronce en la modalidad Sunfish.

Por otro lado, Juan Carlos Canizales y Marisleysis Cedeño también obtuvieron el bronce en la modalidad Snipe.

El pentatlón moderno sumó otra medalla en los Juegos gracias a Sofía Cabrera y Juan Ochoa, quienes conquistaron la plata en la prueba de relevo mixto.