Jorge Vega y Pedro Pablo de la Roca agrandan la cosecha de oros de Guatemala en Santo Domingo 2026

La delegación de Guatemala vivió una jornada memorable en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al sumar 12 medallas al momento y consolidarse como una de las protagonistas de la competencia. Pedro Pablo de la Roca y Jorge Vega ganaron dos de las tres medallas de oro conquistadas por el país durante la jornada.

De la Roca obtuvo la medalla de oro en kumite masculino de -60 kilogramos, tras una destacada actuación durante el torneo. Además del título, aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Vega también se coronó campeón al conquistar la medalla de oro en la prueba masculina de suelo de gimnasia artística. El guatemalteco presentó una rutina de alto nivel que le permitió imponerse en la final y aportar otro metal dorado para la delegación nacional. La primera medalla de oro de Guatemala en la jornada fue para Sofía Cabrera, quien se proclamó campeona en pentatlón moderno.

La delegación también obtuvo otras preseas. Allan Márquez ganó la medalla de plata en rifle de aire a 10 metros; Elizabeth Rivas consiguió el bronce en rifle de aire femenino a 10 metros; Juan Ochoa obtuvo el bronce en la prueba individual masculina, y Fernando Calderón conquistó la plata en kata masculino de karate.

Con los títulos de Sofía Cabrera, Pedro Pablo de la Roca y Jorge Vega, Guatemala llegó a 14 medallas de oro en el certamen, resultado que mantiene al país entre los protagonistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y en la disputa por estar en el top 5 del medallero general.