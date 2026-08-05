El guatemalteco Sergio Chumil sigue firme en la Vuelta a Burgos y mejora en la clasificación general

El guatemalteco Sergio Chumil continúa con paso firme en la Vuelta a Burgos 2026. Tras disputarse la segunda etapa, está en el puesto 41 de la clasificación general, en una jornada en la que el británico Oscar Onley asumió el liderato de la carrera.

El corredor del Burgos Burpellet BH concluyó la etapa de 178.6 kilómetros, entre Arcos de la Llana y Pineda de la Sierra, en el puesto 34, a 27 segundos de Onley, quien se impuso en el exigente final en alto y desbancó a su compatriota Matthew Brennan del liderato.

Con ese resultado, Chumil acumula un tiempo de 7 horas, 54 minutos y 33 segundos, y se ubica a 1 minuto y 5 segundos del nuevo líder de la clasificación general.

Además, el ciclista guatemalteco se mantiene como el mejor ubicado del Burgos Burpellet BH después de las dos primeras etapas de la ronda española, con lo que consolida un inicio sólido en una prueba de categoría UCI ProSeries.

La tercera etapa se disputará este jueves sobre un recorrido de 184 kilómetros, entre la Merindad de Montija y el Balneario de Corconte. Será una jornada de media montaña que podría provocar nuevos movimientos en la clasificación general.