La emoción del ciclismo regresa este martes 4 de agosto con el inicio de la 47.ª edición de la Vuelta a Burgos, una de las pruebas más importantes del calendario español. La competencia se disputará del 4 al 8 de agosto sobre un recorrido montañoso y exigente, considerado uno de los más duros de los últimos años. Tendrá cinco etapas, tres finales en alto y el tradicional desenlace en las Lagunas de Neila, donde se definirá al campeón de la clasificación general.

El Burgos Burpellet BH, equipo anfitrión, afrontará la ronda burgalesa con el objetivo de ser uno de los protagonistas de la semana. La escuadra presentará una alineación encabezada por Jesús Herrada, Sergio Chumil y Eric Fagúndez. También competirán los burgaleses Rodrigo Álvarez y Mario Aparicio, quienes correrán ante su afición.

La carrera comenzará este martes 4 de agosto con una etapa de 165 kilómetros entre Gumiel de Izán y el Castillo de Burgos, donde la explosiva subida final podría empezar a marcar diferencias.

La segunda jornada llevará al pelotón el miércoles 5 de agosto hacia la Sierra de la Demanda, con el regreso del final en alto del Valle del Sol, una ascensión de cuatro kilómetros con pendientes cercanas al 8%, ideal para los escaladores.

El jueves 6 de agosto se disputará una de las etapas más exigentes de esta edición. Tras 184 kilómetros, los corredores afrontarán el Puerto del Escudo, cuya cima estará a solo cuatro kilómetros de la meta, ubicada en el Balneario de Corconte, un escenario propicio para ataques decisivos.

La cuarta etapa, con llegada en Briviesca, aparece como la principal oportunidad para los velocistas el viernes 7 de agosto. Mientras el sábado, la competencia concluirá con el tradicional ascenso a las Lagunas de Neila, una subida de seis kilómetros con una pendiente media del 10%, donde se coronará al campeón de la Vuelta a Burgos.

Sergio Chumil, la esperanza guatemalteca

Entre los corredores del Burgos Burpellet BH destaca el guatemalteco Sergio Chumil, quien llega consolidado como uno de los grandes ciclistas del equipo español y una de las principales figuras del ciclismo centroamericano.

El ciclista ha fortalecido su crecimiento durante las últimas temporadas gracias a sus condiciones para la montaña, una característica que se adapta al recorrido de esta edición. Los finales en alto del Valle del Sol, el Puerto del Escudo y las Lagunas de Neila representan escenarios propicios para que Chumil vuelva a demostrar su calidad frente a varios de los mejores corredores del pelotón internacional.

A sus 25 años, Chumil se ha ganado el respeto en el ciclismo europeo por su capacidad como escalador, su regularidad y su espíritu combativo. Su participación en la Vuelta a Burgos genera expectativa entre los aficionados guatemaltecos, que seguirán de cerca cada una de sus actuaciones.

Burgos Burpellet BH quiere dejar huella en casa

El conjunto español llega motivado después del desempeño de la edición anterior, cuando conquistó la clasificación de la montaña y estuvo cerca de terminar entre los diez primeros de la clasificación general.

Ahora, ante su afición, buscará luchar por victorias de etapa, protagonizar escapadas y pelear por los puestos de honor de la clasificación general. Para ello contará con un bloque integrado por Herrada, Chumil, Fagúndez y Burnett, además del apoyo de Aparicio, Álvarez y el japonés Koyama.

Con un recorrido diseñado para los escaladores, gran parte de la atención estará centrada en Sergio Chumil, quien intentará confirmar su condición de referente del Burgos Burpellet BH y continuar escribiendo capítulos importantes para el ciclismo guatemalteco en las carreteras de España. La cuenta regresiva terminó y la Vuelta a Burgos está lista para comenzar.

Figuras a seguir durante la competencia

Esta edición también contará con la participación de varias de las principales figuras del ciclismo internacional. Entre los favoritos figuran Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Enric Mas y Nairo Quintana (Movistar Team), además de los españoles Carlos Rodríguez y Pello Bilbao. A ellos se suman Pavel Sivakov y Jay Vine, quienes buscarán protagonizar las exigentes etapas de montaña y pelear por la clasificación general.