Tres platas de Ana Gabriela Martínez lideran la cosecha del ráquetbol guatemalteco en Santo Domingo 2026

El ráquetbol guatemalteco cerró su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con seis medallas. La disciplina se convirtió en una de las más productivas para la delegación nacional. Ana Gabriela Martínez lideró la destacada actuación.

Martínez conquistó tres medallas de plata en individual, dobles femenino y por equipos femenino. En la final por equipos, junto con María Renée Rodríguez, cayó ante las mexicanas Montserrat Mejía y Alexandra Herrera. México ganó el duelo por 2-1.

En la rama masculina, Christian Aldana y Juan Salvatierra obtuvieron la medalla de plata en dobles. Además, Héctor Sierra, Juan Salvatierra y Christian Aldana ganaron el bronce por equipos. El conjunto nacional perdió en semifinales frente a México por 2-0.

Guatemala finalizó la competencia con 4 medallas de plata y dos de bronce en ráquetbol. El deporte aportó una parte importante del medallero nacional. La actuación confirmó el protagonismo del país en esta disciplina.

Las seis medallas del ráquetbol guatemalteco en Santo Domingo 2026

Plata: Ana Gabriela Martínez — Individual femenino

Plata: Ana Gabriela Martínez y compañera — Dobles femenino

Plata: Ana Gabriela Martínez y María Renée Rodríguez — Equipos femenino

Plata: Christian Aldana y Juan Salvatierra — Dobles masculino

Bronce: Equipo masculino — Héctor Sierra, Juan Salvatierra y Christian Aldana

Bronce: modalidad individual masculino

Con estas seis preseas el ráquetbol se consolidó como una de las disciplinas más exitosas de Guatemala en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y Ana Gabriela Martínez se despide del torneo como la atleta guatemalteca más laureada de la disciplina en una edición que dejó al ráquetbol chapín en un lugar de privilegio dentro del medallero regional.