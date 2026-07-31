Guatemala vuelve con su bandera: así se compara Santo Domingo 2026 con San Salvador 2023

Guatemala continúa ampliando su cosecha en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El bronce conquistado este viernes 31 de julio por el equipo masculino de ráquetbol elevó a 42 el total de medallas de la delegación, una actuación que permite comparar este ciclo con la histórica participación que los atletas nacionales firmaron en San Salvador 2023, cuando compitieron bajo la representación de Centro Caribe Sports (CCS).

Cuando Guatemala desfiló en la inauguración de Santo Domingo 2026 volvió a hacerlo con su bandera y su himno, una imagen muy distinta a la vivida hace tres años, cuando la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco obligó a los deportistas a competir oficialmente como CCS.

Tres años después, el escenario institucional cambió. El rendimiento deportivo, en cambio, mantiene señales de continuidad.

Al cierre de la jornada del 31 de julio, Guatemala acumula 42 medallas —10 de oro, 16 de plata y 16 de bronce— y todavía restan varias jornadas de competencia hasta la clausura de los Juegos, prevista para el 8 de agosto.

Dos Juegos, dos contextos

La principal diferencia entre ambas ediciones no está en los atletas, sino en la representación institucional.

En San Salvador 2023, los deportistas guatemaltecos no pudieron competir bajo su bandera debido a la suspensión del Comité Olímpico Guatemalteco. Aun así, conquistaron 79 medallas —17 de oro, 27 de plata y 35 de bronce—, una actuación que quedó registrada oficialmente para Centro Caribe Sports, aunque sus protagonistas fueron atletas guatemaltecos.

Ahora, en Santo Domingo 2026, el país recuperó oficialmente sus símbolos nacionales y vuelve a competir como Guatemala. Más allá del medallero, el desempeño permite evaluar si el proceso deportivo que dio resultados hace tres años mantiene su evolución.

¡BRONCE! 🥉🇬🇹 La primera medalla del día para Guatemala es para ráquetbol. Héctor Sierra, Juan José Salvatierra y Christian Aldana subirán al podio en la modalidad por equipos masculinos en Santo Domingo. ¡Felicidades! 👏🏼💙#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/3RCBEe75Z1 — C O G (@COGuatemalteco) July 31, 2026

Las disciplinas mantienen el protagonismo

La comparación entre ambas ediciones muestra que buena parte de la base competitiva continúa vigente.

El tiro deportivo, el bádminton, la natación, el patinaje de velocidad y el taekwondo, disciplinas que figuraron entre las principales fuentes de medallas en San Salvador 2023, vuelven a sostener buena parte de la cosecha nacional en Santo Domingo.

Hasta ahora, el tiro deportivo lidera la producción de oros con tres títulos. El bádminton y el patinaje de velocidad aportan dos campeonatos cada uno, mientras la natación, el taekwondo y el golf también han llevado a Guatemala a lo más alto del podio.

A esa base se suma el ráquetbol, que este viernes 31 de julio incrementó su aporte con el bronce obtenido por Héctor Sierra, Juan José Salvatierra y Christian Aldana en la prueba por equipos masculinos, resultado que elevó a 42 el total de medallas nacionales.

La continuidad también aparece en varios nombres propios. Jonathan Solís volvió a conquistar el oro en bádminton, Erick Gordillo repitió como campeón en natación y Faberson Bonilla volvió a destacar en el patinaje de velocidad. A ellos se sumaron Kevin Cordón, María Higueros y José Manuel Toledo, quienes ampliaron la lista de campeones nacionales en Santo Domingo.

Más que depender de una actuación aislada, Guatemala confirma que cuenta con una base competitiva capaz de producir resultados en distintas disciplinas y con generaciones que comienzan a complementarse.

🇬🇹💙🇩🇴 ¡DÍA 7 Y SEGUÍMOS! Fue un día fructífero para Guatemala, que sumó preseas en el medallero general de #SantoDomingo2026, que la colocan en el quinto puesto.



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Un proceso que comenzó antes del regreso de la bandera

La evolución del deporte guatemalteco también puede observarse en los últimos ciclos regionales.

En Cartagena 2006, Guatemala obtuvo 48 medallas. En Mayagüez 2010 elevó esa cifra a 70, mientras que Veracruz 2014 alcanzó 77. Barranquilla 2018 representó otro paso adelante con 82 preseas.

San Salvador 2023 confirmó la consolidación de ese proceso con una actuación histórica de los atletas guatemaltecos, pese a competir bajo la bandera de Centro Caribe Sports.

Ahora, Santo Domingo 2026 ofrece una nueva oportunidad para medir esa evolución, con los Juegos todavía en desarrollo y varias disciplinas de alto reparto de medallas pendientes de entrar en competencia o definir a sus campeones.

Más allá de la bandera

El regreso de la bandera y del himno devolvió a los atletas el derecho de representar oficialmente a Guatemala en una de las principales competencias del ciclo olímpico.

Sin embargo, los resultados sugieren que el crecimiento deportivo no comenzó con ese retorno.

La actuación de Santo Domingo 2026 se sostiene sobre una base construida durante varios ciclos, incluso cuando los deportistas debieron competir sin los símbolos nacionales.

Con los Juegos aún en disputa, la incógnita ya no es únicamente cuántas medallas sumará Guatemala, sino si esta generación confirmará que el rendimiento alcanzado en San Salvador 2023 no fue una excepción, sino la consolidación de un proceso deportivo que hoy vuelve a competir bajo la bandera azul y blanco.