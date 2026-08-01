Guatemala cae 1-3 ante Venezuela y complica su clasificación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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Guatemala cae 1-3 ante Venezuela y complica su clasificación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La Bicolor sufrió su segunda derrota  en la fase de grupos y deberá vencer a México en la última fecha para mantener sus opciones de clasificación en Santo Domingo 2026.

Alejandra Soto

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Guatemala cae 3-1 ante Venezuela y complica su clasificación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Foto Prensa Libre: Selección de Venezuela).

Guatemala volvió a tropezar en el torneo de fútbol 11 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El conjunto dirigido por William Coito perdió 3-1 frente a Venezuela en su segundo partido del Grupo A y sumó su segunda derrota consecutiva en la fase de grupos.

La Vinotinto tomó ventaja desde los primeros minutos del encuentro. Diego Claut abrió el marcador al minuto 9 y J. González amplió la diferencia al 27, lo que complicó rápidamente el panorama para el combinado guatemalteco.

Guatemala logró descontar antes del descanso gracias a Diego Fernández, quien marcó al minuto 42. El gol dio esperanza a la Bicolor, aunque el equipo no logró mantener el impulso durante la segunda mitad y volvió a verse superado por su rival.

En el complemento, Venezuela volvió a imponer condiciones y aseguró el triunfo. Gustavo Lozano anotó el tercer gol al minuto 76 para sentenciar el partido. Con ese tanto, la Vinotinto confirmó una victoria que la mantuvo en la pelea por la clasificación.

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Con este resultado, Guatemala permanece sin puntos tras disputar sus dos primeros encuentros. La Bicolor quedó en una posición muy comprometida y ahora depende de otros resultados para mantener opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El panorama para la clasificación es cuesta arriba. Además de necesitar una victoria en su último compromiso, Guatemala deberá esperar una combinación de resultados favorables para conservar posibilidades de acceder a las semifinales del certamen.

La selección nacional cerrará su participación en la fase de grupos el 3 de agosto frente a México. El equipo chapín está obligado a conseguir un resultado positivo y esperar otros marcadores para intentar seguir con vida en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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