Con 19 años, Allan López ya es una de las revelaciones de Guatemala en Santo Domingo 2026

Allan López comienza a consolidarse como uno de los nombres propios de la delegación guatemalteca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con apenas 19 años, el patinador ya suma dos medallas de plata, una muestra de regularidad que confirma su crecimiento dentro de una de las disciplinas más exitosas del país en la competencia. Su primer podio llegó en los 5,000 metros por puntos, prueba en la que se adjudicó la medalla de plata tras mantenerse entre los protagonistas de principio a fin.

Un día después volvió a subir al podio al finalizar segundo en los 10,000 metros eliminación, convirtiéndose en uno de los atletas guatemaltecos con más preseas individuales en estos Juegos.

Regularidad sobre ruedas

Más que una actuación aislada, los resultados de Allan López reflejan constancia.

El guatemalteco también terminó cuarto en los 15,000 metros eliminación y fue quinto en los 500 metros + Distance Sprint, resultados que lo mantuvieron entre los principales competidores de cada prueba.

La participación de Allan López en Santo Domingo 2026 aún no concluye. Este 1 de agosto disputa la fase de clasificación de los 1,000 metros sprint, con la posibilidad de avanzar a las rondas decisivas, mientras que también tiene pendiente su participación en el One Lap Sprint, otra de las pruebas del programa de patinaje de velocidad.

Las dos medallas de Allan López forman parte de un desempeño colectivo que ha convertido al patinaje de velocidad en una de las principales fuentes de preseas para Guatemala. Foto Prensa Libre: COG.

El relevo del patinaje guatemalteco

Las dos medallas de Allan López forman parte de un desempeño colectivo que ha convertido al patinaje de velocidad en una de las principales fuentes de preseas para Guatemala.

Hasta ahora, la disciplina acumula seis medallas: los dos oros conquistados por Faberson Bonilla, las dos platas obtenidas por Allan López y los dos bronces logrados por Dalia Soberanis.

Ese rendimiento sitúa al patinaje entre los deportes más exitosos de la delegación guatemalteca y confirma que el país ya cuenta con una nueva generación capaz de competir por los podios regionales.

Con solo 19 años, Allan López ya dejó de ser una promesa para convertirse en una de las figuras emergentes del deporte guatemalteco. Sus dos medallas de plata no solo fortalecen el medallero nacional, sino que también reflejan el relevo generacional que vive el patinaje de velocidad, una disciplina que continúa consolidándose como una de las más competitivas del país en el ámbito regional.

Con las dos medallas de plata de Allan López, el patinaje de velocidad elevó a seis su aporte al medallero guatemalteco —dos oros, dos platas y dos bronces— y Guatemala alcanzó 43 preseas en Santo Domingo 2026, distribuidas en 10 oros, 17 platas y 16 bronces.

A falta de varias jornadas de competencia, la delegación continúa ampliando su cosecha y confirma la solidez de un proceso deportivo que comenzó antes del regreso de la bandera nacional a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.