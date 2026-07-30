Faberson Bonilla gana el oro en los 200 metros y suma su segundo título en Santo Domingo 2026

El patinador originario de Puerto Barrios, Izabal, Faberson Bonilla, conquistó este jueves 30 de julio su segunda medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al imponerse en la final de los 200 metros meta contra meta con un tiempo de 17.352 segundos.

El guatemalteco superó por 93 milésimas de segundo al colombiano Jhon Tascón, quien registró 17.445, mientras que el venezolano Roberto García completó el podio con 17.592, a 240 milésimas del ganador.

El título conseguido este 30 de julio se suma al obtenido el pasado 28 de julio en los 100 metros sprint, prueba en la que Bonilla también se coronó campeón, por lo que ahora acumula dos medallas de oro en la presente edición de los Juegos.

El triunfo amplía una trayectoria de resultados internacionales que Bonilla ha construido durante los últimos años. En 2022 se proclamó campeón mundial juvenil de los 100 metros sprint y obtuvo la medalla de bronce en la prueba de una vuelta.

Aquella conquista tuvo un significado especial, ya que, debido a la suspensión del deporte federado guatemalteco, no pudo competir bajo la bandera nacional.

Un año después confirmó ese crecimiento al conquistar dos títulos mundiales juveniles en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad de Vicenza, Italia, donde se impuso en los 100 y 200 metros sprint.

En 2025 volvió a subir al podio internacional al ganar la medalla de bronce en los 200 metros meta contra meta de los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción.

Con este resultado, Bonilla suma dos títulos en Santo Domingo 2026 y continúa ampliando un palmarés que incluye campeonatos mundiales juveniles y una medalla en los Juegos Panamericanos Júnior.

Su participación en los Juegos aún no concluye. Bonilla volverá a competir el 31 de julio en los 500 metros + distancia sprint y el 1 de agosto en los 1,000 metros sprint, pruebas en las que buscará ampliar su cosecha de medallas.

Resultados de la final

Faberson Bonilla (Guatemala) – 17.352 Jhon Tascón (Colombia) – 17.445 (+0.093) Roberto García (Venezuela) – 17.592 (+0.240)

El palmarés de Bonilla en Santo Domingo 2026

🥇 100 metros sprint (28 de julio)

🥇 200 metros meta contra meta (30 de julio)

Claves del triunfo