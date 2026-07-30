Guatemala sigue brillando en Santo Domingo 2026: Adriana Ruano y Enrique Brol lideran nueva cosecha de medallas

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Guatemala sigue brillando en Santo Domingo 2026: Adriana Ruano y Enrique Brol lideran nueva cosecha de medallas

El tiro y el ráquetbol impulsaron nuevamente a Guatemala en Santo Domingo 2026, donde la delegación alcanzó una destacada cosecha de preseas.

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Adriana Ruano y Enrique Brol logran el primer lugar en la prueba de tiro en modalidad de foso.(Foto Prensa Libre: COG).

Adriana Ruano y Enrique Brol logran el primer lugar en la prueba de tiro en modalidad de foso.(Foto Prensa Libre: COG).

La delegación de Guatemala continúa sumando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Las competencias de tiro y ráquetbol aportaron nuevas preseas al medallero nacional, donde Guatemala mantiene una destacada participación, como lo confirmó este viernes.

La jornada tuvo como principales protagonistas a Adriana Ruano y Enrique Brol, quienes ganaron la medalla de oro en la prueba de foso por equipos mixtos. La dupla guatemalteca derribó 31 platos para quedarse con el primer lugar y subir a lo más alto del podio.

En la misma prueba, Waleska Soto y Jean Pierre Brol obtuvieron la medalla de plata al derribar 27 platos, cuatro menos que la pareja integrada por Ruano y Brol.

En el ráquetbol, Guatemala amplió su cosecha de medallas. Juan Salvatierra y Christian Aldana conquistaron la plata en dobles masculino, luego de avanzar hasta la final del torneo.

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Ana Gabriela Martínez y María Renée Rodríguez también obtuvieron la medalla de plata en dobles femenino. En la modalidad individual, Ana Gabriela Martínez alcanzó la final del ráquetbol femenino. La guatemalteca perdió 3-0 ante la mexicana Alexandra Herrera y obtuvo la medalla de plata.

Con estos resultados, Guatemala suma 38 medallas en Santo Domingo 2026, distribuidas en 9 de oro, 15 de plata y 14 de bronce. La delegación nacional continúa con una sobresaliente actuación cuando la competencia está llegando a la mitad de su calendario, manteniendo vivas las expectativas de aumentar su cosecha de preseas en los próximos días.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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