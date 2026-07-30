Guatemala sigue brillando en Santo Domingo 2026: Adriana Ruano y Enrique Brol lideran nueva cosecha de medallas

La delegación de Guatemala continúa sumando medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Las competencias de tiro y ráquetbol aportaron nuevas preseas al medallero nacional, donde Guatemala mantiene una destacada participación, como lo confirmó este viernes.

La jornada tuvo como principales protagonistas a Adriana Ruano y Enrique Brol, quienes ganaron la medalla de oro en la prueba de foso por equipos mixtos. La dupla guatemalteca derribó 31 platos para quedarse con el primer lugar y subir a lo más alto del podio.

En la misma prueba, Waleska Soto y Jean Pierre Brol obtuvieron la medalla de plata al derribar 27 platos, cuatro menos que la pareja integrada por Ruano y Brol.

En el ráquetbol, Guatemala amplió su cosecha de medallas. Juan Salvatierra y Christian Aldana conquistaron la plata en dobles masculino, luego de avanzar hasta la final del torneo.

Ana Gabriela Martínez y María Renée Rodríguez también obtuvieron la medalla de plata en dobles femenino. En la modalidad individual, Ana Gabriela Martínez alcanzó la final del ráquetbol femenino. La guatemalteca perdió 3-0 ante la mexicana Alexandra Herrera y obtuvo la medalla de plata.

🥈🇬🇹 ¡BIEN HECHO GABY! Gabriela Martínez dejó el alma en cada punto y se sube al podio en Santo Domingo 2026. Intensidad, carácter y corazón para conquistar la plata en el ráquetbol individual femenino 🔥👏🏼.#GuatemalaEnSantoDomingo2026 pic.twitter.com/Pz0FxMPZZd — C O G (@COGuatemalteco) July 30, 2026

Con estos resultados, Guatemala suma 38 medallas en Santo Domingo 2026, distribuidas en 9 de oro, 15 de plata y 14 de bronce. La delegación nacional continúa con una sobresaliente actuación cuando la competencia está llegando a la mitad de su calendario, manteniendo vivas las expectativas de aumentar su cosecha de preseas en los próximos días.

¡BUEN TRABAJO CHICAS! 🇬🇹🥈Gabriela Martínez y María Renée Rodríguez brillaron en el ráquetbol y le regalaron una nueva medalla a Guatemala. ¡Felicidades por este gran logro! 🇬🇹💙



EL resultado refleja el respaldo del Comité Olímpico Guatemalteco al proceso de preparación,… pic.twitter.com/RCqG3ZNPFz — C O G (@COGuatemalteco) July 30, 2026

🥈🎉 ¡GRAN ESFUERZO! Juan Salvatierra y Christian Aldana logran la medalla de plata en dobles masculino de ráquetbol.



👏🏼 Horas de entrenamiento, disciplina y confianza que hoy se transforman en una medalla que confirma su nivel.#GuatemalaEnSantoDomingo2026 pic.twitter.com/Vdm7rsEK0D — C O G (@COGuatemalteco) July 30, 2026

🥇🇬🇹💥 ¡Guatemala celebra un nuevo oro en Santo Domingo 2026!



Enrique Brol y Adriana Ruano se proclamaron campeones en la prueba de foso equipos mixtos, conquistando la medalla de oro para Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. 💙🎯



👏 Felicidades por este… pic.twitter.com/wvzt98qcEM — C O G (@COGuatemalteco) July 30, 2026