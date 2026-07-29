Adriana Ruano y Jean Pierre Brol: a dos años del oro y el bronce en los Juegos Olímpicos que hicieron historia para Guatemala

Este 30 y 31 de julio del 2026 se conmemora el segundo aniversario de una de las páginas más brillantes en la historia del deporte guatemalteco.

Hace dos años, los tiradores guatemaltecos Jean Pierre Brol y Adriana Ruano hicieron vibrar al país al conquistar las primeras medallas de bronce y de oro para Guatemala en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aquellos días quedaron grabados para siempre en la memoria nacional. Primero llegó el bronce de Jean Pierre Brol, el 30 de julio, y apenas 24 horas después, el histórico oro de Adriana Ruano, el 31 de julio. Dos hazañas consecutivas que transformaron a Guatemala en protagonista del escenario olímpico mundial.

El bronce que abrió el camino

El 30 de julio del 2024, Jean Pierre Brol escribió una página dorada —aunque teñida de bronce— en la historia del deporte guatemalteco. El experimentado tirador nacional llegó a la final del foso olímpico masculino tras una intensa fase clasificatoria.

Sin embargo, su clasificación no fue sencilla. Después de terminar empatado con otros competidores, disputó un desempate para obtener su boleto a la final, con lo que demostró carácter, experiencia y una enorme capacidad para soportar la presión.

Ya en la disputa por las medallas, Brol mantuvo la concentración frente a algunos de los mejores tiradores del mundo. Plato tras plato construyó una actuación memorable hasta asegurar el tercer lugar del podio y conquistar la medalla de bronce.

La celebración fue inmensa. Guatemala volvió a subir a un podio olímpico después de más de una década, tras la medalla obtenida por Erick Barrondo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en marcha, y sumó la segunda presea de su historia olímpica. Sin embargo, lo mejor aún estaba por venir.

Adriana Ruano convirtió el sueño en realidad

Al día siguiente, el 31 de julio del 2024, llegó el momento que cambió para siempre la historia deportiva del país. En el Centro de Tiro de Châteauroux, Francia, Adriana Ruano afrontó la final femenina de foso olímpico con una serenidad extraordinaria. Frente a rivales de talla mundial, la guatemalteca mostró una precisión impresionante ronda tras ronda.

Ruano superó a competidoras de España, China, Italia y Australia en una final que exigía la máxima concentración. Con una actuación espectacular, derribó 45 de 50 platos y estableció un nuevo récord olímpico de la prueba.

Cuando el último disparo confirmó su victoria, el tiempo pareció detenerse. Guatemala acababa de conquistar su primera medalla de oro olímpica.

Las lágrimas, los abrazos y las celebraciones se multiplicaron en todo el país. Era el momento que generaciones enteras habían esperado. Después de décadas de intentos, esfuerzo y sacrificio, el himno nacional sonó desde lo más alto de un podio olímpico gracias a Adriana Ruano.

París 2024: los Juegos que cambiaron la historia

Las medallas de Jean Pierre Brol y Adriana Ruano no solo representaron triunfos individuales. Juntas convirtieron a París 2024 en la participación olímpica más exitosa de Guatemala.

Por primera vez, la bandera azul y blanco celebró dos medallas en una misma edición de los Juegos Olímpicos. Además, el país consiguió su primer oro y consolidó al tiro deportivo como una disciplina capaz de competir al más alto nivel mundial.

Un legado que sigue inspirando

Al cumplirse dos años de aquellas históricas jornadas del 30 y 31 de julio del 2024, Guatemala recuerda con orgullo a dos atletas que rompieron barreras y demostraron que los sueños pueden alcanzarse.

El bronce de Jean Pierre Brol abrió la puerta de la ilusión. El oro de Adriana Ruano la convirtió en realidad. Dos días. Dos medallas. Dos héroes nacionales. Y una historia que, dos años después, continúa emocionando a todo un país.