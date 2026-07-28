Kevin Cordón agranda su leyenda con un nuevo oro para Guatemala en Santo Domingo 2026

El atleta guatemalteco Kevin Cordón continúa escribiendo con letras doradas su nombre en la historia del deporte nacional. El badmintonista originario de La Unión, Zacapa, volvió a demostrar su jerarquía internacional al conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 , con lo que aportó una nueva presea para la delegación guatemalteca.

El experimentado atleta de 39 años, conocido como el "Zurdo de Oro", se impuso al mexicano Luis Montoya por 2-1 en sets, tras una disputada y emocionante final, y reafirmó su condición de una de las principales figuras del deporte guatemalteco y regional.

Una leyenda del deporte nacional

La victoria representa el quinto título de Kevin Cordón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, una cifra que confirma su dominio en esta disciplina durante casi dos décadas.

Sus medallas de oro fueron obtenidas en:

🥇 Cartagena 2006

🥇 Mayagüez 2010

🥇 Veracruz 2014

🥇 Barranquilla 2018

🥇 Santo Domingo 2026

Con este nuevo logro, Cordón amplía una trayectoria que lo ha convertido en una de las principales referencias del deporte guatemalteco en el ámbito internacional.

Orgullo para Guatemala

Desde sus inicios el oriundo en Zacapa hasta convertirse en protagonista de los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos y las competencias regionales, Kevin Cordón ha sido ejemplo de disciplina, perseverancia y excelencia.

Su carrera ha inspirado a nuevas generaciones de atletas guatemaltecos y ha situado al bádminton nacional en escenarios donde pocas veces había tenido protagonismo. Cada conquista refleja años de trabajo y el compromiso de un deportista que ha defendido los colores azul y blanco.

Nueva medalla para Guatemala

La obtención de la medalla de oro representó, además, un valioso aporte para Guatemala en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con esta presea, el país alcanzó su cuarta medalla de oro en la presente edición, tras las obtenidas en poomsae, skeet, patinaje y bádminton, gracias al triunfo de Kevin Cordón.

Una vez más, Kevin Cordón respondió en un momento decisivo y demostró su jerarquía y experiencia en la competencia regional. Su triunfo no solo fortaleció la posición de Guatemala en el medallero, sino que también reafirmó por qué es considerado uno de los deportistas más importantes del país.

Con su victoria sobre Luis Montoya, el "Zurdo de Oro" volvió a lo más alto del podio y consolidó un legado que trasciende generaciones, además de reafirmar su lugar entre las principales figuras del deporte guatemalteco.