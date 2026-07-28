Faberson Bonilla gana el oro en los 100 metros sprint y Dalia Soberanis obtiene bronce en Santo Domingo 2026

La bandera de Guatemala volvió a ondear en lo más alto del podio del patinaje de velocidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a las actuaciones de Faberson Bonilla, quien ganó la medalla de oro con un tiempo de 9.732, y Dalia Soberanis, quien obtuvo la medalla de bronce con un registro de 10.721, en la prueba de 100 metros sprint.

Faberson Bonilla obtuvo la medalla de oro al imponerse en la final de los 100 metros sprint. El patinador de Lívingston, Izabal, cruzó la meta en la primera posición y confirmó su condición de una de las principales figuras del patinaje guatemalteco.

Dalia Soberanis también subió al podio al ganar la medalla de bronce en la misma prueba. La atleta aportó una nueva presea para la delegación guatemalteca y confirmó el buen nivel competitivo del país en esta disciplina.

Con la victoria de Bonilla, Guatemala sumó su tercera medalla oro en la competición y amplió su cosecha en el certamen. El bronce de Soberanis reforzó la destacada participación nacional.

Las medallas obtenidas por ambos atletas reflejan años de preparación, disciplina y trabajo conjunto con sus entrenadores. Estos resultados consolidan a Guatemala como una de las delegaciones protagonistas de los Juegos de Santo Domingo 2026

¡OROOOOOOOO! 🥇🛼 Fuerza, entrega, tenacidad. Faberson Bonilla nos regala un oro en patinaje que nos cala en el corazón. ¡Sprint de infarto! ¡Gracias Faberson! 💙🇬🇹#GuatemalaEnSantoDomingo2026 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/BHo3JEFZGH — C O G (@COGuatemalteco) July 28, 2026

Bonilla revalidó el título de los 100 metros esprint, mientras que Soberanis obtuvo la medalla de bronce. Además, Faberson llegaba a la competencia como el vigente campeón de la prueba, tras ganar la medalla de oro en 2023, cuando Guatemala participó bajo la bandera de Centro Caribe Sports.