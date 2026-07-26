¡Oro y récord! El equipo de skeet masculino de Guatemala se corona en Santo Domingo 2026

Deporte Nacional

¡Oro y récord! El equipo de skeet masculino de Guatemala se corona en Santo Domingo 2026

El equipo guatemalteco conformado por Sebastián Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero conquistó la medalla de oro con un récord de 344 platos en la prueba de skeet en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Alejandra Soto

|

time-clock

El equipo guatemalteco conformado por Sebastián Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero conquistó la medalla de oro en la prueba de Skeet en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Foto Prensa Libre: Comi´´té Olímpico Guatemalteco).

Guatemala conquistó su segundo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al ganar la prueba por equipos de skeet. Sebastián Bermúdez Labbé, Carlos Padilla Coronado y Santiago Romero Juárez impusieron un nuevo récord centroamericano y del Caribe con 344 platos derribados superando a Puerto Rico que finalizó segundo con 338 platos y a Guadalupe que completó el podio con 337.

El equipo nacional dominó la competencia desde la fase de clasificación. Sebastián Bermúdez compartió el liderato provisional de la prueba individual con el guadalupano Jean Chinapayen tras derribar 119 platos en la primera jornada.

Con esta medalla de oro la delegación guatemalteca suma ocho preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y se posiciona en el quinto lugar del medallero general manteniendo el liderato entre las delegaciones centroamericanas en la presente edición de las justas regionales.

PL / Comité Olímpico Guatemalteco

LECTURAS RELACIONADAS

Cinco medallas en el primer día: el taekwondo lidera la cosecha de Guatemala en Santo Domingo 2026

chevron-right

¡Oro para Guatemala! Alejandra Higueros abre el medallero nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

chevron-right

Clasificación final del skeet masculino por equipos

  • Guatemala — 344 puntos ( Récord Centroamericano y del Caribe)
  • Puerto Rico — 338 puntos
  • Guadalupe — 337 puntos
  • República Dominicana — 323 puntos
  • Cuba — 310 puntos
  • El Salvador — 242 puntos
  • Panamá — No finalizó

Con este segundo oro el tiro deportivo y el taekwondo se consolidan como las grandes cartas de presentación de Guatemala en Santo Domingo 2026 en lo que promete ser una semana con más opciones de medalla para la delegación guatemalteca en las jornadas que restan de la justa regional.

PL / Comité Olímpico Guatemalteco

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Carlos Padilla Deporte Nacional Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Santiago Romero Sebastián Bermúdez Skeet 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM