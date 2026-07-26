¡Oro y récord! El equipo de skeet masculino de Guatemala se corona en Santo Domingo 2026

Guatemala conquistó su segundo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al ganar la prueba por equipos de skeet. Sebastián Bermúdez Labbé, Carlos Padilla Coronado y Santiago Romero Juárez impusieron un nuevo récord centroamericano y del Caribe con 344 platos derribados superando a Puerto Rico que finalizó segundo con 338 platos y a Guadalupe que completó el podio con 337.

El equipo nacional dominó la competencia desde la fase de clasificación. Sebastián Bermúdez compartió el liderato provisional de la prueba individual con el guadalupano Jean Chinapayen tras derribar 119 platos en la primera jornada.

Con esta medalla de oro la delegación guatemalteca suma ocho preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y se posiciona en el quinto lugar del medallero general manteniendo el liderato entre las delegaciones centroamericanas en la presente edición de las justas regionales.

PL / Comité Olímpico Guatemalteco

Clasificación final del skeet masculino por equipos

Guatemala — 344 puntos ( Récord Centroamericano y del Caribe)

Puerto Rico — 338 puntos

Guadalupe — 337 puntos

República Dominicana — 323 puntos

Cuba — 310 puntos

El Salvador — 242 puntos

Panamá — No finalizó

🇬🇹🥇 ¡EQUIPO DE ORO! Sebastián Bermúdez, Carlos Padilla y Santiago Romero se consagran campeones en el skeet por equipos masculino, firmando una actuación impecable.



344 platos que no solo valen el oro… también imponen récord centroamericano y del Caribe 🔥👏🏼.… pic.twitter.com/itGiYxOk6c — C O G (@COGuatemalteco) July 26, 2026

Con este segundo oro el tiro deportivo y el taekwondo se consolidan como las grandes cartas de presentación de Guatemala en Santo Domingo 2026 en lo que promete ser una semana con más opciones de medalla para la delegación guatemalteca en las jornadas que restan de la justa regional.