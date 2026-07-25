¡Oro para Guatemala! Alejandra Higueros abre el medallero nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Guatemala comenzó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 de la mejor manera posible. María Alejandra Higueros conquistó la medalla de oro en la final de poomsae freestyle femenino, disputada este sábado 25 de julio, y le dio al país la primera presea en la presente edición de las justas.

La taekwondista guatemalteca obtuvo una puntuación de 8.530 tras sus dos presentaciones ante el panel de jueces, suficiente para imponerse con autoridad en una competencia en la que llegó como la número uno del ranking mundial de freestyle femenino y la número tres del escalafón mundial general de poomsae.

PL / Comité Olímpico Guatemalteco

Con este resultado, Higueros defendió con éxito el título que conquistó en la edición de los juegos de San Salvador 2023 y confirmó su dominio en la modalidad. Su actuación convenció al jurado desde el inicio y la mantuvo por delante de sus principales rivales durante toda la final.

El guatemalteco César Aguilar complementó la actuación guatemalteca al conquistar la medalla de bronce en la final de poomsae freestyle individual masculino en lo que fue un debut brillante del taekwondo nacional con dos guatemaltecos subiendo al podio en la misma jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Higueros llegó a esta cita como abanderada de la delegación guatemalteca junto al nadador Erik Gordillo en un reconocimiento a su trayectoria dentro del deporte nacional. Su disciplina combina movimientos de defensa y ataque con elementos acrobáticos como saltos y patadas aéreas ejecutados al ritmo de una pieza musical elegida por la propia atleta. Este sábado su presentación fue sólida y contundente reflejando el nivel de una deportista consolidada en la élite mundial de su especialidad.

Resultados finales poomsae freestyle femenino

Guatemala — María Alejandra Higueros — 8.530

México — Seo Lee — 8.390

Puerto Rico — Arelis Medina — 7.940

Cuba — Tania Delgado — 7.640

El Salvador — Mónica Campos — 7.620

Costa Rica — Valeria Núñez — 7.510

Alejandra Higueros competirá esta misma tarde en la final de poomsae freestyle mixto donde buscará su segunda medalla de oro del día para seguir poniendo el nombre de Guatemala en lo más alto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.