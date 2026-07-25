Guatemala disputa la final en bádminton en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026

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Guatemala disputa la final en bádminton en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026

El equipo nacional afronta el duelo más importante del torneo con la posibilidad de subir a lo más alto del podio.

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Guatemala buscará sumar las primeras medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Foto Prensa Libre: COG)

Guatemala busca este sábado la medalla de oro en bádminton cuando enfrente a México en la final por equipos mixtos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La selección nacional llega al partido por el título después de completar un recorrido perfecto en el torneo.

Tras vencer el jueves a El Salvador y Barbados, ayer viernes superó con autoridad a Venezuela por 5-0 y posteriormente derrota a Cuba para asegurar su clasificación a la final.

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Christopher Martínez y Diana Corleto abrieron el camino en dobles mixtos, Yeison del Cid y Fátima Gutiérrez ampliaron la ventaja en los individuales, mientras que las parejas de Christopher Martínez-Jonathan Solís y Diana Corleto-Nikté Sotomayor completaron la barrida.

En la semifinal contra Cuba, Christopher Martínez y Diana Corleto se impusieron en dobles mixtos, Kevin Cordón dominó su partido individual y Nikté Sotomayor selló el pase a la final con una victoria en dos sets.

México, por su parte, llega al duelo por la medalla de oro tras eliminar a El Salvador.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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